Karşıyaka Belediyesi haşereyle mücadeleyi hızlandırdı

Karşıyaka Belediyesi, yaz mevsiminin getirdiği en büyük sorunlardan biri olan haşerelere karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Halk sağlığını korumak ve kent hijyenini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar, “Yaşanabilir bir kent için ilaçlıyoruz” sloganıyla başladı.

Mahalle mahalle ilaçlama yapılıyor

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ilaçlama faaliyetlerinde, sinek popülasyonunun yoğun olduğu alanlar öncelikli olarak hedef alındı. Ekipler ilk etapta Cumhuriyet, İnönü, Mustafa Kemal, Latife Hanım, Zübeyde Hanım ve İmbatlı mahallelerinde ilaçlama yaptı.

1 Ağustos Cuma gününe kadar sürecek çalışmalar kapsamında her akşam 20.00-23.00 saatleri arasında tüm mahallelerde ilaçlama uygulaması yapılacak.

İlaçlama programı; Tersane, Tuna, Alaybey, Aksoy, Donanmacı, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Bahariye, Yalı, Atakent, Mavişehir, Bostanlı, Nergiz, Goncalar, Dedebaşı, Şemikler, Fikri Altay ve Demirköprü mahallelerinde devam edecek.

“Vatandaşlarımızın desteği önemli”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, ilaçlama çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yaz aylarında artan haşere sorununa karşı kapsamlı bir mücadele yürütüyoruz. Özellikle riskli bölgeleri önceden tespit ederek, etkili ve çevre dostu uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Bu konuda vatandaşlarımıza da sorumluluk düşüyor. Çöplerin düzenli şekilde konteynerlere bırakılması, çevrenin temiz tutulması ve su birikintilerinin önlenmesi büyük önem taşıyor. Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Karşıyaka için çalışmalarımız aralıksız sürecek.”

Belediye, ilaçlama çalışmalarının yanı sıra vatandaşları bilgilendirmeye ve farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetlerini de sürdüreceğini belirtti.