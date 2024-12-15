Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş’ı 83-77 yenerek, liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Fenerbahçe, zorlu derbide özellikle hücumda sergilediği etkili performansla galibiyete ulaşırken, Beşiktaş ise 5. mağlubiyetini aldı.

Derbinin detayları

Maçın başı büyük bir çekişmeye sahne oldu. İlk periyot 23-23 berabere tamamlandıktan sonra, devre arasına 41-41’lik eşitlikle girildi. Üçüncü periyot, Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle 60-53 sona erdi. Son çeyrekte ise Fenerbahçe, rakibine 83-77’lik skorla üstünlük sağladı.

Fenerbahçe’nin yıldızları sahneye çıktı

Fenerbahçe Opet’te Jasmine Williams 24 sayı ile en skorer oyuncu olurken, Marija Meesseman 9, Sevgi Uzun 13 ve Marième Badiane 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Beşiktaş’tan Lizanne Fagbenle 28 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken, Jocelyn Evans 21, Kelsey Winterburn ise 18 sayı kaydetti.