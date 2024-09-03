Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen oyunculardan Rade Krunic'in takımdan ayrılması gündemde. Krunic, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen iki teklifi reddetmiş durumda, ancak Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla görüşmeler olumlu bir şekilde devam ediyor. Kızılyıldız, Krunic'in transferini bu gece yarısına kadar tamamlayarak oyuncuyu Şampiyonlar Ligi kadrosuna kaydetmeyi hedefliyor.

Anlaşma tamam

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe ve Kızılyıldız Rade Kruniç transferi için anlaşmaya vardı. Kruniç de Kızılyıldız'ın teklifini kabul etti. Kruniç, Kızılyıldız için sağlık kontrolüne girecek.

Fenerbahçe, son olarak Luan Peres'in ayrılığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmişti. Rade Krunic, Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Milan'dan katılmıştı ve sarı-lacivertli forma altında 22 maça çıkmış, bu maçlarda 1 asist yapmıştı.