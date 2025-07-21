Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Buruk, Victor Osimhen’in transfer sürecinin olumlu ilerlediğini ve sona yaklaşıldığını belirtti.



Transfer süreci planlı ilerliyor

Galatasaray’ın Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde gerçekleştirdiği kampta konuşan Okan Buruk, takımın hazırlık sürecinin iyi geçtiğini ifade etti. Oyuncu sayısının fazla olduğunu belirten Buruk, özellikle yabancı kontenjanının zorluk yaratabileceğini vurguladı.

“Genel olarak her şey iyi gidiyor. Oyuncu sayımız şu an biraz fazla. Genç oyuncularla birlikte çok yüksek sayıda çalışıyoruz. Bizden ayrılması beklenen isimler de kamp kadrosunda yer alıyor.”

Buruk, 8 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig öncesi transfer dönemi için net bir planlamaları olduğunu dile getirdi. UEFA listelerinin 2 Eylül’de verileceğini, transferin ise 12 Eylül’e kadar süreceğini hatırlattı.

"Osimhen transferinde sona yaklaştık"

Galatasaray’ın forvet hattı için öncelik verdiği transfer olan Victor Osimhen hakkında da açıklamalarda bulunan Buruk, görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve kısa sürede netlik kazanmasını beklediklerini söyledi.

“Osimhen transferi olumlu gidiyor. Sona doğru yaklaştık. Napoli ile gelişmeler de olumlu. Bir an önce sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu transfer sonrası diğer hamlelerimizi yapacağız.”

Kaleci transferi yolda

Okan Buruk, kadrodaki kaleci rotasyonuna değinirken, yeni bir ismin takıma katılacağını duyurdu.

“Kaleye bir oyuncu alacağız. Günay Güvenç önemli bir kalecimiz. Jankat da iyi performans gösterdi. Ancak kaleye bir takviye yapmamız şart.”

"Oyuncu satışı şart hale geldi"

Buruk, transfer yapabilmek için oyuncu satışının zorunlu olduğunu da vurguladı:

“Oyuncu satmamız gerekiyor. Bütçe yaratmamız şart ki sonraki transferler için kaynak sağlayalım.”

"Barış Alper ve Zaniolo'dan memnunuz"

Barış Alper Yılmaz’a dair henüz bir teklif gelmediğini belirten Buruk, Zaniolo’nun da performansından memnun olduklarını söyledi.

“Zaniolo çok kaliteli bir oyuncu. Dünkü maçta bir sakatlık yaşadı. Durumunu doktorumuz değerlendirecek. Disiplinli ve istekli bir görüntü veriyor.”

Ahmetcan Kaplan gündemde değil

Galatasaray’ın stoper hattı için Ahmetcan Kaplan’ı düşünmediğini açıklayan Buruk, bu bölgede mevcut oyuncularla yola devam edeceklerini belirtti.

“Ahmetcan’ı transfer etme gibi bir düşüncemiz yok. Arda ve Metehan gibi gelişime açık oyuncularımız var. Bir takviye yaparsak, mevcut isimlerden ayrılanlar olabilir.”