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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklanırken, sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Eğribayat ile kart cezalısı Bright Osayi-Samuel kadroda yer almadı. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Union Saint-Gilloise'yi 2-1 mağlup ederek iyi bir başlangıç yapmıştı.

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi 2024/25 sezonunun grup aşamasında, ikinci maçında Twente 'ye konuk olacak. Karşılaşma, TSİ 22.00'de Twente Stadı'nda oynanacak ve müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

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