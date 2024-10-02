Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2024/25 sezonunun grup aşamasında, ikinci maçında Twente'ye konuk olacak. Karşılaşma, TSİ 22.00'de Twente Stadı'nda oynanacak ve müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklanırken, sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Eğribayat ile kart cezalısı Bright Osayi-Samuel kadroda yer almadı. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Union Saint-Gilloise'yi 2-1 mağlup ederek iyi bir başlangıç yapmıştı.
Fenerbahçe, yarın oynanacak kritik mücadelede galibiyet arayacak.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:
Editör: Engin Keskin