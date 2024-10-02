AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, yeni anayasa çalışmalarını bu yıl tamamlayacaklarını belirterek “Türkiye’yi birleştiren, milleti devleti birlikte hareket ettiren bir anayasa çıkaracağız” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. dönem 3'üncü Yasama Yılı açılış programı kapsamında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki milletvekillerinin katılımıyla Meclisteki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Tören sonrası 24 TV'nin canlı yayın konuk olan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, yeni anayasa çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Çankırı, bu yıl tamamlamayı hedefledikleri anayasanın; Türkiye’yi birleştiren, milleti ve devleti birlikte hareket ettiren bir metin olacağını söyledi.

Gelecek günlerde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilere düzenleyeceği anayasa görüşme ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından çalışmaların hızlanacağını aktaran Çankırı “Geçen yıl meclis gündeminde de yine sivil anayasaya ihtiyaç olduğunun altını çizdik. Önümüzde öğretmenlik meslek kanunu, yargı paketi ve aralık ayında görüşülecek olan bütçe ile kanunları tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımız güzel bir noktaya değindi; 'biz burada uzlaştırıcı, birleştirici, yasaklardan arınan bir anayasayı inşa edeceğiz' dedi. Bu da şu demek; milleti daha kaynaştıran bir anayasa olacak. Bunu yaparken de ilk dört maddenin platformunda gerçekleştireceğiz. Biz inanıyoruz. Umutluyuz. Umut her zaman hepimizin çalışma azmindeki en büyük gücüdür. Türkiye'yi birleştiren milleti devleti birlikte hareket ettiren anayasayı bu yıl çıkaracağız. Önemli olan bu sürece iyi yönetebilmek, çünkü bu süreçte sahada, liderler arasındaki tartışmalar-görüşmeler gibi kısacası getireni götüreni dinlenemeden sağ duyulu davranarak 85 milyonun çıkarını düşünerek hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Makama saygıyı gördük”

Mecliste beş yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılayan CHP grubunun davranışını “nezaket” olarak nitelendiren Çankırı, “Çok nezaketli bir davranıştı arka sıralardan bir vekil arkadaşımız 'daha adını duymadan ayağa kalkıyorlar' dedi. O sırada ben de 'dünya ayağa kalkıyor siz de kalkalabilirsiniz' dedim. Özgür Özel Genel Başkan, siyasete nezaket getirdi. Özgür Başkan olumlu siyaseti yönetmekte ve bu işte makama saygının ne kadar önemli olduğunun altını çizdi” diye konuştu.

“Eylem ve söylem birliğimiz bir olmalı”

Cumhurbaşkanının Erdoğan’ın “İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek” ifadesine ilişkin birlik- bütünlük mesajı veren AK Partili Çankırı, “Meclis bir anda buz kesti. Hepimizi çok tedirgin eden bir pozisyon içindeyiz. TBMM olarak hepimizin üstüne düşen buradaki görevi inanıyoruz ki iktidarı, muhalefeti, herkesi Türkiye'nin ne kadar kıymetli olduğunu ki Cumhurbaşkanımız bunun altını çok güzel çizdi; biz bu ecdat vatanı nasıl kazandığımızı, tarihi hatırlatarak coğrafyamızın ne kadar kıymetli olduğunu göstererek vurguladı. Hepimizin burada üzerine çok büyük görevler düşüyor hem söylem birliğinde hem de eylem birliğinde” dedi.

“Silah desteği verenlere karşı söylem birliği geliştirmemiz lazım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel kuruldaki hitabına ilişkin verdiği mesajları değerlendiren AK Partili Çankırı şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız bütün kamuoyunun ve uluslararası basının da takdir ettiği uluslararası ilişkileri yönetmekte artık bir maestro şefi olmuş vaziyette. Dünya lideri. Biz burada sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının haklarını savunmak için değil tüm ümmetin haklarını savunmak için BM'de ret oyu veren ülkeyiz. Esas bizlerin üzerine düşen bu birlik ve beraberlik içinde bu tehlikeye karşı dik durmamız. Bugün onlara silah desteği veren, para akışı sağlayanlara da bir söylem birliği geliştirmemiz lazım. Bu uzun soluktu yolculukta birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizerek 'biz beraberiz' demek istedi.”