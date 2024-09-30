Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü’nün sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan tetkiklerde, Söyüncü'nün sol arka adalesinde kanama ve ödem tespit edildi. Bu durum, oyuncunun tedavi sürecinin başlamasına neden oldu.

Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumu

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapıldığını belirtti. Kulüpten gelen açıklamaya göre, yapılan tetkikler neticesinde oyuncunun sol arka adalesinde kanama ve ödem tespit edildi. Kulüp, tedavi sürecinin hemen başlatıldığını duyurdu.

Tedavi süreci ve süreç

Sakatlık sonrası Spor Hekimi Uzm. Dr. Ufuk Değirmenci ile yapılan görüşmelerde, Çağlar Söyüncü’nün yaklaşık 1,5 hafta sahalardan uzak kalabileceği ifade edildi. Bu süreçte, oyuncunun tedavi programı sıkı bir şekilde takip edilecek. Fenerbahçe taraftarları, tecrübeli oyuncunun en kısa sürede sahalara dönüşünü bekliyor.