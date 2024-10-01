Bosna Hersek, Karadağ, Osetya, Dağistan, Gürcistan, Kazakistan, Didim ve Fethiye’den gelen yerli ve yabancı dans gruplarının katıldığı etkinlik, kültürel çeşitliliği kutlama ve etkileşimi artırma amacı taşıyordu. Renkli kıyafetleri ve geleneksel danslarıyla sahne alan ekipler, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, açılış konuşmasında farklı kültürlerin bir araya gelmesinin önemine vurgu yaparak, “Bu festival, sadece dansları değil, aynı zamanda dostluk ve dayanışmayı da güçlendiriyor. Farklı kültürlerin aynı sahnede buluşması büyük bir zenginliktir” dedi. Karaca'nın konuşmasının ardından sahneye çıkan dans ekipleri, her biri kendi kültürüne ait geleneksel figürleri sergileyerek izleyicilere görsel bir şölen sundu.

Zengin müzik ve dans performanslarıyla dolu festival, izleyicilerden büyük beğeni toplarken, alanda oluşan coşkulu ve neşeli atmosfer festivale damgasını vurdu. Geleneksel danslar, kültürel mirasın yaşatılması ve paylaşılması açısından katılımcılar için önemli bir anlam taşıdı.