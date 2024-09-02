Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, zabıta teşkilatının 198. yıl dönümünü anlamlı bir şekilde kutladı. Zabıta Haftası kapsamında yayımladığı mesajında, zabıta personelinin gece gündüz demeden halkın sağlığı ve huzuru için yürüttüğü fedakâr çalışmaları övdü.

Köklü bir tarih:

Zabıta teşkilatının 4 Eylül 1826 tarihinde kurulduğunu belirten Başkan Karaca, bu tarihin Türkiye'de yerel yönetimlerin temel taşlarından biri olarak kabul edildiğini ifade etti. Karaca, zabıta teşkilatının yerel yönetimlerin göz ve kulakları, adeta omurgası olduğunu vurguladı.

Fedakâr çalışmalar:

Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün yanı sıra ülke genelindeki zabıta personelinin, halkın huzurunu ve sağlığını koruma konusundaki özverili çalışmalarına dikkat çeken Karaca, bu yıl dönümünde zabıtaların gayret ve özverisinin takdire şayan olduğunu belirtti.

Kahvaltı programı:

Zabıta Haftası dolayısıyla Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürü Sadık Bağlan’ın ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı programında konuşan Karaca, belediyelerin ekonomik zorluklara rağmen personelin mağdur edilmediğini söyledi. Ancak, genel ekonomik sıkıntılar ve tasarruf tedbirleri nedeniyle bazı yatırımların ertelendiğini de sözlerine ekledi.

Moral ve teşekkür:

Karaca, zabıta personeline teşekkür ederken, görevlerinde vatandaşlarla tartışmaktan kaçınmaları ve sadece Fethiye’ye hizmet etmeye odaklanmaları gerektiğini hatırlattı. Program sonunda, zabıta personeli ve belediye yetkilileriyle toplu fotoğraf çektirildi.

Osmanlı’dan günümüze:

Zabıta teşkilatının kökenleri, Osmanlı döneminde pazarlara ve pazarcılara uygulanan ihtisab sistemine dayanıyor. Bu sistem, kamu düzenini koruma ve denetleme görevini üstlenmişti. 1826 yılında ihtisab ağalığının kaldırılmasıyla birlikte, İhtisab Nezareti (Bakanlığı) kuruldu ve bu tarih, modern zabıta teşkilatının kuruluş yılı olarak kabul ediliyor.