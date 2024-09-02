Balıkesir’de yasa dışı yollarla yurtdışına geçmeye çalışan 11 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçılığı şüphelisi, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda yakalandı.

10'u Suriye 1'i Filistin uyruklu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığına yönelik sürdürdüğü istihbari çalışmalar kapsamında Ayvalık ilçesinde bir operasyon düzenledi. Operasyonda, 10’u Suriye uyruklu ve biri Filistin uyruklu olmak üzere toplam 11 düzensiz göçmen yakalandı.

2 şüpheli gözaltında

Göçmenlerin yasa dışı yollarla yurtdışına çıkma girişiminde bulunduğu tespit edilirken, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı. Ayrıca, operasyon sırasında bir motosiklet de ele geçirildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.