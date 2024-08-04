İzmir’in basketboldaki gururu Pınar Karşıyaka’dan bahsediyorum.

Hafta sonu ne yazayım diye araştırırken bütün. Ekmeğini İzmir’den çıkaran Yaşar Grubu’nun tek kalan patronu Feyhan Hanım için dediler ki İzmir’in basketboldaki gururu Pınar Karşıyaka’dan acil elini çekeceği iddiaları beni gerçekten çok üzdü.

Şimdi Feyhan Hanım size birkaç söz söyleme hakkı doğuyor bizlere.

Rahmetli babanız İzmir’den ekmeğini kazandığı için kazandıklarından bu şehre pay vermeyi severdi.

Eskiden yanında İzmir’i iyi tanıyan kişileri tutardı.

Mesela reklam planlarınızı İlhan Bilgehan yapardı.

İlhan Bilgehan, yerel medyaya destek için babanızdan destek isterdi.

Mesela her medya kuruluşunun müdürlerine editörlerine yazarlarına gönül almak için bir koli yapardı. Gönül almak için gönderirdi.

Hadi reklam bütçeleriniz azaldı veya yerel medyaya desteği kestiniz.

Hadi bunları geçtik.

Maddi durum yüzünden bunlardan vazgeçmiş olabilirsiniz.

Ama Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı’ndan zamansız desteği kesmek ne demek.

Transferler 2024 bütçesinde yapılmış ve oyuncuların taksitleri transfer bedelleri Yaşar Grubu’nun sponsorluğunda belirlenmiş.

Yarı yolda, “Biz desteğimizi çekiyoruz” ne demek?

Sizin İzmir’e, İzmirliye minnet borcunuz var

Ne demek yarı yolda bırakıp, “Verin misketlerimi ben oynamıyorum” demek.

Bakın sizin ürünlerinizi İzmirli, Karşıyakalı boykot kampanyası başlatsa İzmirlinin yüzüne nasıl bakacaksınız.

Pınarbaşı’nın yeraltı sularını ücretsiz alıp parayla satarken, İzmirli size neden bunu yapıyorsunuz dedi mi?

Daha çok anlatırım da umarım mesajımı ve Karşıyakalı’nın mesajını iyi alırsınız.

O tarihi basketbol takımına desteğinizi yarı yolda kesip yok ederseniz Mina’daki şeytan taşlamadan beter olur benden söylemesi.