İzmir’in kadınları, özellikle iş ve sosyal hayatın içinde güçlü duran kadınlar… Bu yazıyı bir uyarı olarak okuyun. Çünkü karşımızda kendini “rallici”, “iş ortağı” diye tanıtan ama aslında dolandırıcılık dışında bir meziyeti olmayan bir şahıs var: Bahadır Sevinç.

Babasının Gölgesinde, Annesinin Hesabından Dolandırıcılık

Emekli bir hakimin oğlu. Hesaplarını kendi üzerine açmıyor; yaşlı annesinin ve ailesinin masumane hesaplarını dolandırıcılık zincirine alet ediyor. Kadınların kredi kartlarını çalıp, Konak–Çankaya’da paravan dükkânlardan “inşaat malzemesi” kisvesiyle nakit çekim yaptırıyor. 150 bin TL’lik son vurgunun mağduru, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

“Adliyelerin Prensiyim” Masalı

Sevinç, kurbanlarına güven aşılamak için aynı hikâyeyi anlatıyor: “Babam hakim, ben adliyelerin prensiyim. JİTEM’deydim, FETÖ beni cezaevine attı.” Bu masallarla, özellikle yarışa meraklı iş kadınlarını ve evli kadınları ağına düşürüyor. Onlara ortaklık vaadiyle yaklaşıyor, mal ve değerli eşyalarını emanete alıyor, sonra ortadan kayboluyor.

Yasa Dışı Yarış Pisti Tuzakları

Menderes’te tarım arazilerini yasa dışı betonlaştırarak pist haline getiriyor. Kadınlar sürüş eğitimi bahanesiyle piste getiriliyor. Birkaç gün sonra telefon geliyor: “Arabanızda arıza çıktı, 50 bin lira masraf var, ama benim tamircilerim 30 bine halleder.” Faturasız, belgesiz paralar ailesinin hesabına havale ediliyor. Kadınlar konuşulmasın diye ödemek zorunda bırakılıyor.

Eşyalardan Arabalara: Bitmeyen Dolandırıcılık

Urla’daki evden alınan beyaz eşyalar deposundan çıkıyor. “Benim haberim yok, faturalarını gönderin” diyor, sonra başkalarının buzdolabını adrese yolluyor. Daha vahimi, boşanma sürecindeki bir iş kadınının ultra lüks aracını emanet adı altında üzerine alıyor. Kadın arabasını geri isteyince, “ben sana para verdim” diyerek sahip çıkıyor. Ne senet var, ne belge.

Şok Eden Jandarma İlişkisi

En vahim iddia şu: Dolandırıldığını anlayan kadınlardan biri Menderes Jandarma’ya gidiyor. Tutanak tutulması gerekirken komutan dışarı çıkıyor, Bahadır Sevinç’i arıyor ve birkaç dakika sonra dönüp “Yarın sabah 10’da eşyalarını alırsın” diyor. Bu açıkça suçtur. Vatandaşın şikâyetini almamak, zanlıyı korur gibi davranmak kabul edilemez. Burada bir yakınlık, bir ilişki var mı? Bu komutan kimdir, nasıl böyle bir cesaret göstermektedir? Bu sorunun cevabı kamu vicdanı için zorunludur.

Savcılık Dosyayı Açtı

Şu an İzmir Cumhuriyet Savcılığı’nda hazırlık soruşturması devam ediyor. Kadına şiddet ve şantaj konularında taviz vermeyen Başsavcı Ali Bey’in bu dosyada da aynı hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Çünkü bu mesele yalnızca bir kişinin dolandırıcılığı değil; kadınların onuruna, toplumun adalet duygusuna ve devletin kurumlarına meydan okumadır.

Son Söz

Bahadır Sevinç’in kullandığı maske artık düşmüştür. Babasının unvanını, annesinin masumiyetini, kadınların güvenini ve jandarmadaki bazı isimlerin suskunluğunu kullanarak kurduğu düzen çoktan deşifre oldu. İzmir’in kadınları bu tuzağa düşmeyecek. Adaletin terazisi, bu şeref yoksununun kurduğu sahte imparatorluktan ağır basacaktır.

Bu yazı bir uyarıdır. Bu şahsın ismine aldanmayın. Yasal süreç başlatılmıştır, kamuoyunun gözü bu davanın üzerindedir. Bu yazı dizimin ilk yazısıdır. Bana ulaşan yaklaşık 8 mağdur var her gün bir mağduru yazacağım. Mama üretimi yapan bir aile üstüne kredi kullandırarak dolandırma, Mobilya fabrikası sahiplerini ortak alacağım diye Mersedes Marka araçlarına çökme, sırayla hepsi geliyor.