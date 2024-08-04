Atatürk'ün kızları, gruptan çıkmayı garantilemiş olarak çıktığı karşılaşmada, İtalya'ya karşı varlık gösteremedi. 0-3

Sıralamadaki yerimizi belirleyecek müsabakada maalesef kötü oynadık. Başta geçen yazımda ismini yanlış yazdığım Egonu olmak üzere, pasörleri Orro ve diğer büyük silahları Fahr ve Andropova çok iyi oynadılar. İtalya takımı, boşuna dünya 1 numarası ünvanını almadıklarını gösterdiler.

Maça çok düşük bir konsantrasyon seviyesinde başladık. Bilhassa savunmada çok basit hatalar yaptık. İlk sette hemen hemen hiç iyi manşet alamadık. Rakip de iyi servis attı. Ama yine de bundan çok daha iyisini beklerdim. Elif iyi bir pasör. Ama iyi manşet gelmeyince, Elif'e de düşünecek, oyun kuracak zaman kalmıyor. Bu da hücum performansımızı çok düşürüyor. Vargas'a da özel önlem almışlar. Vargas'ı iyi kullanamadık. Ebrar'ı nedense hoca hiç tercih etmedi. Eda ve Zehra vasatı aşamadılar.İlkin geçen maç aldığı iyi manşetleri bu maç özletti! Bir tek Hande günündeydi. Onun tek başına çabası da tabii ki yetmedi.

Sabahın erken saatlerinde oynamak, bizim takıma pek yaramadı. Ama çeyrek final maçlarını daha uygun bir saatte oynayacağız. Bu maç çok fazla bireysel hata yaptık. Ben bunu biraz da çok erken saatte oynamamıza bağlıyorum.

Aslında bu maçı kaybetmekle, hiçbir şey kaybetmedik. Çünkü olimpiyatların son sekiz takımı arasına zaten kalmıştık. Ve bundan sonra kolay maç yok. Kim gelirse gelsin, iyi takım gelecek. Dolayısıyla kendi oyunumuzu yükseltmemiz, şampiyon gibi oynamamız lazım! Geçen seneki ruhu yakalarsak, kimseden eksiğimiz yok. Yani şampiyonluk yada en azından bir Olimpiyat madalyası hayal değil! Yapmamız gerekenler belli; iyi manşet alarak, topu pasöre uygun şartlarda teslim etmek. Öndeki oyuncularımızın mutlaka iyi blok yapması, ki arkada etkili bir savunma görebilelim. Savunmada devamlılık. Topu iyi paylaşmak ve bence en önemlisi iyi servis atmak...

Bu saydıklarımı yapabilecek kapasitemizin olduğunu geçen sene Milletler Liginde herkese gösterdi Atatürk'ün kızları...

Şimdi çeyrek finaldeki rakibimizi bekleyeceğiz. Kim gelirse gelsin. Onların değil bizim ne oynadığımız önemli...

Sevgi ve Saygılarımla