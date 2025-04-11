FIFA, aralarında Konyaspor, Antalyaspor, Kayserispor ve Bursaspor’un da bulunduğu 8 Türk kulübüne transfer yasağı getirdi. Yasaklar 1 Nisan itibarıyla başladı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Türkiye’den 8 kulübe transfer yasağı cezası verdiğini duyurdu. FIFA'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve alt liglerde mücadele eden bazı kulüplerin transfer tahtaları kapatıldı. Yasaklar, 1 Nisan 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

3 Süper Lig kulübüne FİFA'dan ağır ceza

FIFA'nın kararına göre Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ve Antalyaspor’a 3’er dönem transfer yasağı uygulanacak. Kayserispor ise mevcut borçlarını ödeyene kadar transfer yapamayacak.

1. Lig ve Alt Lig Takımları da Listede

Trendyol 1. Lig'den MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük ve Ümraniyespor da aynı şekilde 3 dönem transfer yasağı aldı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Altay ve 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Bursaspor da FIFA'nın ceza listesinde yer aldı.

Transfer yasağının nedeni ödenmeyen borçlar olarak açıklandı

Kulüplerin çoğunun, eski futbolcularına veya teknik ekiplere olan borçlarını ödememesi nedeniyle transfer yasağı aldığı öğrenildi. FIFA, benzer durumların tekrar yaşanmaması için finansal düzenlemelere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.