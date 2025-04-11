İZENERJİ'de devam eden TİS görüşmelerinde sendika, işçilerin ücretlerine yapılan yüzde 26,19'luk zam teklifini reddetti. Görüşmeler 12 Nisan'da sürecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ'de devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin 12. oturumu yapıldı. DİSK Genel İş 2 Nolu Şube ve SODEM-SEN yetkilileri arasında gerçekleştirilen toplantıda, 4 madde üzerinde anlaşma sağlandı. Ancak belediye bürokratları tarafından yapılan işçilerin taban ücretlerine yüzde 26,19 oranında zam teklifi, sendika tarafından reddedildi.

Toplantıda hangi maddeler görüşüldü?

Toplantıda, DİSK Genel İş İzmir Şubesi tarafından 12, 17, 19 ve 23 numaralı maddelerin görüşüldüğü duyuruldu. Üç madde üzerinde değişiklik yapılırken, bir madde eski haliyle kabul edildi. Ayrıca, Haziran ayında enflasyon farkının ücretlere yansıtılacağı öğrenildi.

Yüzde 26,19'luk zam teklifi red edildi

Belediye bürokratları, işçilerin taban ücretlerine yüzde 26,19 oranında zam teklif etti. Ancak, bu teklif sendika tarafından kabul edilmedi. Sendika, bu zammı yetersiz bulduğunu belirterek, daha yüksek bir artış talep etti.

Diğer toplantı 12 Nisan'da

Son olarak, sendika tarafından yapılan açıklamada, TİS görüşmelerinin 12. oturumunun tarihi olarak 12 Nisan 2025, saat 10.00 belirlendi. Taraflar arasında müzakerelerin bu tarihte devam etmesi bekleniyor.