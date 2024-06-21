Milletler Ligi çeyrek finallerinde Polonya'ya karşı, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynadığımız ve karar setine kalan maçı 2-3 kaybettik.

Bu sonuçla Kadın Milli takımımız, organizasyona veda ederken, Polonya yarın oynanacak yarı final maçında Amerika'nın rakibi oldu. Yarı finalin diğer ayağı yine yarın Japonya ile Brezilya arasında oynanacak. Pazar günü Milletler Ligi Kupası sahibini bulacak.

Maça dönersek, öncelikle şunu belirtmek lazım: Geçen seneki coşkulu oyunumuzdan çok uzağız. İşler hiç iyi gitmiyor. Çok tahmin edilebilir bir hücum yapımız var. Hücumda çeşitlilik yarattığımız anlarda, arka arkaya sayı bulurken, hata yapmaya başladık mı maalesef durduramıyoruz ve çok sayı veriyoruz. Pasörlerimiz sürekli Vargas'ın üzerinden oynuyor. Vargas başarılı bir oyuncu, rakip de tedbirini alıyor haliyle. Ama Vargas o kadar iyi bir oyuncu ki, buna rağmen sayı üretmeye devam ediyor. Vargas sayı ürettikçe, alınan tedbirin dozu artıyor ve diğer oyuncularımız için büyük boşlıuklar doğuyor. Bu sekansları iyi oynuyoruz, sayılar alıyoruz. Lakin ne zaman Vargas hata yapmaya başlıyor, diğer opsiyonlarımızda da hata yapıyoruz ve bir anda skor tabelasında zorda kalıyoruz. Yani kısacası kopuk kopuk oynuyoruz. Önce ağzımıza bir parmak bal çalıyorlar, ama arkası bir türlü gelmiyor! Geçen seneki şampiyonluk coşkusu yok takımda. Vargas dışında da hücum planları olmalı. Bugün Ebrar da gününde değildi.Yine de teslim olmadık.Sonuna kadar direndik.Karar setinde rakip daha fazla istedi ve mücadele etti.Biz ise tercih hataları yaptık.Biraz da şanssızdık.Sonunu iyi oynayamadık ve kaybettik.

Hande Baladın ve Zehra Güneş sakatlıkları hesapları bozdu. Olimpiyatlara kadar iyileşecekler mi? Baladın dönecek büyük ihtimal. Zehra zor...

Olimpiyatlara sayılı günler kaldı.Bu zamanı nasıl değerlendireceğiz? Tek ihtiyacımız, moral seviyesini yükseltmek diye düşünüyorum.Olimpiyat Şampiyonluğu için her şey kendi elimizde. İtalyan hoca takımı tekrardan zirveye çıkarabilecek mi? Kadın Voleybolu çok değişik! Hoca, kızlarımızı mental olarak yükseltmeyi başarırsa, Olimpiyat Şampiyonluğu hayal değil. Ama bu oynadığımız voleybolla hayal bile değil!

Sevgi ve Saygılarımla