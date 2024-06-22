Dortmund'da oynadığımız,, grubun ikinci maçında Portekiz karşısında, 0-3 kaybetsek de Ermenistan'ın aldığı beraberlik, avantajı millilerimize verdi. Ve bütün bunlar,maç başlamadan oldu. Bu yüzden Montella önce bir rakibi tutabiliyor muyuz? 11'i ile oyuna başladı.Rakibi tutmayı denedi, Ama daha maçın ilk yarım saati dolmadan, biri çok talihsiz, kalede iki gol görünce, taktiği değiştirmesini bekledik. Fakat Sayın Montella bunu tercih etmedi. Kendisini anlıyorum. Buraya geri geleceğiz...

Portekiz bence bu şampiyonanın en iyi kadrosu...

Adamlarda Ronaldo oynuyor! Hem de sıfır ego ile! Dönüp vursa ve kaçırsa, herkes alkışlar! Adam dönüyor asist yapıyor! Üzerine yanında sigortası Pepe var! Dikkat edin,her kornerde bu ikili yan yana.Pepe elinden geldiğince,Ronaldo'yu koruyor! Tabi bunlar diğer rakiplere...Çünkü Türkler centilmenlik dışı iş yapmaz! Tamam adamlarda Ronaldo var ama finalde bizim kazanacağımıza inanıyorum!

Şampiyonadaki diğer iyi kadrolar Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya ve ev sahibi Almanya. İspanya bunlar arasında bana göre en iyisi. Forvetteki gençleri, gerçekten başarılı. Fransa'nın işi sonuna kadar götüreceğini sanmıyorum. Almanya ev sahibi.... Alacağı hiçbir sonuç süpriz olmaz. Fakat ben yine de ilk yazımın arkasındayım. Bizim grubu ilk iki çıkan finalde karşılaşır!

Döneyim Montella ne düşünüyor? noktasına...

Son maçta bir beraberlik yetiyor! (keşke öyle olmasaydı!) Cebindeydi maç başlamadan... Otobüsü kalenin önüne çekmeyi denedi. Umarım tutmadığını görmüştür! Şimdi Çekya ile bir final oynayacağız. Bütün büyük silahlarımızı kullanmamız lazım! Arda, kesinlikle alabileceği en uzun süreyi almalı ama Arda var diye de her top ona oynanmamalı! Konsantrasyonumuz gol olmalı!

Artık bütün dikkatimizi Çekya maçına vereceğiz. İstediğimiz sonucu, zor da olsa alacağımızı düşünüyorum.

Sevgi ve Saygılarımla