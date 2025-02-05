Korku sinemasının kült serilerinden Final Destination, yeni bir hikâyeyle geri dönüyor. Warner Bros., uzun zamandır beklenen Final Destination: Bloodlines filminin ilk fragmanını yayınladı. Ölümün yeni bir strateji ile kurbanlarını hedef aldığı film, 16 Mayıs 2025’te sinemaseverlerle buluşacak.

Konusu ve Yeni Hikâye Kurgusu

Fragmanda, üniversite öğrencisi Stefanie’nin (Kaitlyn Santa Juana) korkunç kabuslarla boğuşmasıyla hikâye başlıyor. Ailesini bekleyen trajediyi önlemek için geçmişin sırlarını araştıran Stefanie, ölümün kaçınılmaz planlarını bozmak için bir mücadeleye girişiyor. Ancak bu kez Final Destination evreni, daha önce görülmemiş bir konseptle genişliyor. Ölüm, sadece bireysel bir tehdit değil, aynı zamanda aile bağlarını hedef alan bir güç olarak karşımıza çıkıyor.

Filmin yönetmenliğini, Freaks filmiyle tanınan Zach Lipovsky ve Adam B. Stein üstleniyor. Senaryo ise Scream serisinin yazarı Guy Busick ve Wicked Wicked Games dizisinden Lori Evans Taylor’a emanet. Yapımcı koltuğunda ise Spider-Man: No Way Home’dan tanıdığımız Jon Watts oturuyor.

Kadroda sürpriz geri dönüşler olacak

Başrolde Kaitlyn Santa Juana yer alırken, ona Chucky dizisinden Teo Briones, Stargirl dizisinden Brec Bassinger ve Grave Encounters 2’den Richard Harmon eşlik ediyor. Ancak en büyük sürpriz, serinin efsanevi karakteri William Bludworth’ü canlandıran Tony Todd’un geri dönüşü oldu. Todd, ölümün sesi olarak bir kez daha izleyicileri korkutmaya hazırlanıyor.

25. yıla özel IMAX deneyimi

Final Destination serisi, 2025 yılında 25. yılını kutlayacak. Yapımcı Craig Perry, bu özel yıla ithafen filmin IMAX formatında vizyona gireceğini ve izleyicilere eşsiz bir korku deneyimi yaşatmayı amaçladıklarını belirtti. Filmin önceki yapımlara kıyasla daha karmaşık ve kişisel bir hikâye barındıracağı ifade edildi.

Seri yeni bir yöne evriliyor

Serinin yaratıcısı Jeffrey Reddick, bu filmin yalnızca klasik Final Destination formülüne bağlı kalmayacağını açıkladı. Reddick’e göre yeni film, sadece ölümden kaçan karakterlerin hikâyesini anlatmakla kalmayıp, serinin mitolojisini daha derin bir şekilde keşfedecek.