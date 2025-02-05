2018’de PlayStation ve Xbox için, 2019’da ise PC için piyasaya sürülen Red Dead Redemption 2, aradan geçen yıllara rağmen popülerliğini koruyor. Daha önce birçok kez Steam eş zamanlı oyuncu rekoru kıran oyun, geçtiğimiz hafta 86.717 oyuncuya ulaşarak yeni bir kilometre taşına imza atmıştı.

Ancak bu rekor kısa sürdü! RockstarIntel’in haberine göre, Red Dead Redemption 2, 1 Şubat’ta 92.508 eşzamanlı oyuncuya ulaşarak kendi rekorunu bir kez daha kırdı.

İndirim etkisi: Oyuncular akın etti!

Bu yükselişin en büyük sebeplerinden biri ise oyunun Steam’de büyük bir indirime girmesi oldu. Son kampanyada, normalde çok daha yüksek fiyatlara satılan Red Dead Redemption 2, 14,99 dolara kadar düştü. Bu, oyunun şimdiye kadarki en düşük fiyatı olarak kayıtlara geçti.

Bu indirim fırsatını değerlendiren birçok yeni oyuncunun, Steam'de RDR2’ye yöneldiği tahmin ediliyor. Aynı zamanda mevcut oyuncular da indirimle birlikte oyuna geri dönüş yaparak rekora katkı sağladı.

RDR2’nin başarısı sürüyor

Rockstar Games’in efsanevi Western macerası, çıkış yaptığı günden bu yana büyük bir hayran kitlesine sahip olmaya devam ediyor. Açık dünyası, etkileyici hikâyesi ve detaylı oynanışıyla oyun dünyasında unutulmazlar arasına giren Red Dead Redemption 2, beş yıl sonra bile zirvede kalmayı başarıyor.