İzmir’in Foça ilçesinde, geçen yıl ilk kez düzenlenen MW Phokaia Uluslararası Yelken Şenliği, bu yıl 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’ndan katılacak yelkencilerle uluslararası boyuta taşınıyor. Şenliğin ev sahipliğini yapan Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, etkinliğin Kuzey Ege’nin yat ve yelken turizmine açılması için sabırlı ve planlı bir süreç çerçevesinde hazırlandığını belirtti.

İşler, geçen yılki şenliğin büyük ilgi gördüğünü ve bölgede etkili bir tanıtım sağladığını ifade ederek, bu yıl hazırlıkların tamamlandığını söyledi. “Bu yıl Midilli Adası’ndan dostlarımızın da katılımıyla MW Phokaia Yelken Şenliği’ni uluslararası bir nitelik kazandırdık. Önümüzdeki yıl etkinliğimizi daha da genişleterek, Kuzey Ege’nin yat ve yelken turizmi için en uygun bölgelerden biri olduğunu vurgulamayı hedefliyoruz” dedi. İşler ayrıca, etkinliğin sadece bölgesel değil, ülke turizmine de katkı sağlayacağını, Türkiye’nin turizmde rekabetçi gücünü artırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

MW Beach Resort Genel Müdürü Bilge Durdu İşler ise şenliğin iki yaka insanının birlikte bir şeyler başarma arzusunu ortaya koyduğunu vurguladı. Durdu İşler, Midilli Açık Deniz Yelken Kulübü yetkilileri Marianna Douka ve Nikolaos Petsis ile yapılan iş birliğinin başarılı geçtiğini ve bu yıl etkinliğe katılacak yaklaşık 100 teknenin Foça kıyılarında dostluk rüzgarları estireceğini ifade etti.

“Etkinlik, Kuzey Ege’nin doğal güzelliklerini ve Ege Denizi’nin zenginliğini dünyaya göstermenin yanı sıra, iki yakanın insanının dost olduğunu ve birlikte güzel işlere imza atabileceğini ortaya koyacak” diyen Durdu İşler, şenliğin Foça’nın ve ülkenin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Foça, 27 Eylül 2025’te görsel bir şölenin, el ele vermenin ve dostluk mesajlarının tüm dünyaya iletileceği bir yelken festivaline ev sahipliği yapacak. Etkinliğe katılmak ve bu dostluk rüzgarına ortak olmak isteyen herkese açık olacak.