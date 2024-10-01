Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yaptığı 'tehdit' iddiaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu. Bu gelişme, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrasında gelen disiplin raporları ile birlikte gündeme geldi.

TFF, disiplin kurulu tarafından sevk edilen takımları şu şekilde açıkladı:

- **Okan Buruk**: Kasımpaşa karşısındaki 'tehdit' nedeniyle.

- **Michy Batshuayi**: Galatasaraylı futbolcunun sportmenliğe aykırı hareketleri.

- **Galatasaray**: Takımın yaptığı çirkin ve kötü tezahürat.

- **Gaziantep FK**: Talimatlara aykırı hareketler.

- **Beşiktaş ve Kayserispor**: Çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.