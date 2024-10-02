Galatasaray’da performansı yetersiz bulunan Elias Jelert ile yolların ayrılması gündemde. Danimarkalı sağ bek, 9 milyon Euro bonservis bedeliyle Kopenhag’dan transfer edilmişti, ancak Teknik Direktör Okan Buruk genç oyuncunun performansından memnun kalmadı.

Ara transfer döneminde Jelert’in kiralanması planlanırken, Sabah'ın haberine göre yerine Serie A ekibi Milan’da forma giyen Davide Calabria’nın transfer edilmesi düşünülüyor. 27 yaşındaki İtalyan sağ bek, Milan altyapısında yetişti ve sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Galatasaray yönetimi, Ocak ayında Milan’ın kapısını çalmayı planlıyor. Calabria, Milan formasıyla toplamda 261 maçta 9 gol ve 21 asistle oynadı.