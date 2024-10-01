Bergama ilçesinde yaşanan trajik olayda, kocası tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti, kocası ise intihar girişiminde bulundu.

Olay anı

Olay, İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Pınarköy Mahallesi'nde, 06:55 sularında meydana geldi. Musa P. (34) ile eşi Aylin P. (31) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede şiddet boyutuna ulaşarak, Musa P.'nin elindeki tabancayla eşine ateş etmesine neden oldu. Aylin P., vurulduktan sonra kanlar içinde yere yığılırken, Musa P. de aynı silahla kendine ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Acil yardım ekipleri olay yerine sevk edildi

Silah sesini duyan çevre sakinleri, durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Aylin P.'nin hayatını kaybettiğini tespit ederken, ağır yaralı olan Musa P. Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aylin P.'nin cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.