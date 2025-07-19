Söke’de 27 yıl sonra yeniden profesyonel lig heyecanını yaşatacak olan Yeni Sökespor’un tanıtım toplantısı düzenlendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) onay süreci devam ederken, kulübün 3. Lig'de mücadele edeceği açıklandı.



Söke’de profesyonel futbol sevinci

Yeni Sökespor’un tanıtım toplantısı, Söke Belediyesi ev sahipliğinde geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, TFF 2. ve 3. Liglerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Kulüp Başkanı Mahmut Gözüaçık, Asbaşkan Hüseyin Kıyak, teknik heyet ve futbol camiasından birçok isim katıldı.

Arıkan: “Söke’ye 27 yıl sonra futbol heyecanı dönüyor”

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan konuşmasında, kentin uzun yıllar sonra yeniden profesyonel futbol ile buluşacağını belirterek şunları söyledi:

“Yeni Sökespor ya da Söke Futbol Kulübü ismi fark etmez. Önemli olan bu takımın Söke’de sahaya çıkması. Stadımız hazır, halkımız heyecanla bekliyor. TFF onay süreci devam ediyor. Süreç hayırlı olsun.”

Arıkan ayrıca mevcut Sökespor’un durumuna da değinerek, borç yükü ve sportif başarısızlık nedeniyle yeni bir yapılanmaya gidildiğini söyledi.

Gözüaçık: “Kalıcı olmak için buradayız”

Yeni Sökespor Kulüp Başkanı Mahmut Gözüaçık, profesyonel geçmişi ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kulübün geçici bir proje olmadığını vurgulayan Gözüaçık, şöyle konuştu:

“Söke’ye yatırım yapma kararı aldık. Kalıcı olmak için buradayız. Bugüne kadar Altay, Altınordu ve Fenerbahçe gibi kulüplerde görev yaptım. Yüzlerce profesyonel oyuncu yetiştirdik. Söke’yi de altyapı gücüyle marka yapmak istiyoruz.”

TFF'den destek mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Söke’ye ilk kez geldiğini belirterek duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Bugün burada olmaktan mutluyum. Elimden gelen tüm desteği vereceğim. Futbolu gerçekten seven, üretmek isteyen insanlarla bir aradayız.”

Sökeli efsaneler de destek veriyor

Toplantıya Söke futbolunun simge isimlerinden Fuji Mehmet lakaplı Mehmet Türken ve Anıl Taşdemir de katılarak kulübe destek verdi. Tanıtım toplantısının sonunda Yeni Sökespor formaları katılımcılara dağıtıldı.