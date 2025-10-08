Tabi Türkiye'de gündem farklı, biz Akp, Chp diye ikiye bölünmüşüz, birbirimizi yiyoruz. Oysa dünyanın apayrı bir gündemi var. Atlas I-3...

Dünya bunu konuşuyor. Bizde tık yok bu konuda. Birkaç uçuk sayılan, internet sayfası dışında, yazan çizen yok! Bu kadar mı uzağız, dünyanın kalanından?

Yaz başında Güney Amerika'daki Atlas uzay teleskopu çok enteresan bir keşif yaptı. 9 km uzunluğunda, puro şeklinde diye tabir edebileceğimiz bir uçan cisim, güneş sistemimize girdi. İlk gören Atlas teleskopu olduğu için,ismi de Atlas I-3 oldu. Önceleri pek önemsenmedi. Ama yine de yıldızlar arası bir gök cismi olduğu için, bu camiada oldukça ilgi çekti. Bir kuyruklu yıldız sanıldı. Fakat kuyruklu yıldız değildi. Çünkü diğer kuyruklu yıldızlarda görülmeyen özelliklere sahipti. Çok daha hızlıydı. Sapmasız bir rotası vardı. Ve bu rota özenle seçilmiş gibiydi. Meteor kuşakları ve gezegen çekim alanlarından uzak bir çizgide ilerledi. Haziran sonunda, sahip oldukları rotaya göre, bize en yakın noktaya geldi ve devamında da yoluna devam etti.

Buraya kadar birkaç komplo teorisyeninin, ürettiği fikirler dışında kimse de gerçekçi bir teori üretemedi. Ama daha sonra, şok edici bir gelişme yaşandı. Ağustos başında, yıldız sistemimizi terk etmesi gereken bu cisim, rota değiştirdi! Ve geri döndü! Evet, yanlış okumadınız! Rotası neredeyse, 180 derece geri döndü! Şu anki tahminlere göre de Kasım ayında, Mars ile dünya arasında bir yerden geçeceği hesaplandı. Hesaplanan mesafe, 1,3 milyon kilometre. Yani Ay ile aramızdaki mesafenin yaklaşık 2,5 katı. Bu mesafe uzay seyahati için çok ama çok küçük! Cismin hesaplanan hızı yaklaşık 220 bin km/saat. Yani Kasım ayında bulunacağı noktaya yaklaştığında, küçük bir açı değişikliği ile çok kısa bir zamanda, dünyamıza ulaşabilecekler.

Bir başka enteresan nokta da, cismin içinden, her 27 saniyede bir, düzenli sinyal almamız! Yani iletişim kurmaya çalışıyorlar! İlginizi çekebildim mi?

Devam edelim. Nasa sitesine erişimi kısıtladı! Yani bu konu ile ilgili bilgi akışını kesti. Ama ESA (Europen Space Acency) yani Avrupa Uzay Ajansı, sınırlı da olsa bilgi veriyor. Aynı şekilde Çin Uzay Ajansı da belli bir derecede bilgi veriyor. Bir diğer önemli bilgi kaynağı da, Elon Musk! Musk konuyla ilgili, geniş bir röportaj verdi. İlgili röportaja internetten ulaşabiliirsiniz. Elon Musk, açık açık, bu cismin, akıllı bir varlık tarafından kontrol edildiğini söyledi. Yolladıkları mesaja, çok uğraşmama rağmen ulaşamadım. Söylenenlere göre, henüz mesajı çözebilen yok.

Bilim kanıtlarla çalışır, ve şu anda hiçbir bilgi kesin olmadığı için, hiç kimse net bir yorum yapmıyor!(Musk hariç!) Yada yapamıyor.

Yolladıkları mesaj çözümlenmediği için, niyetlerini henüz anlayamıyoruz. Kimisi, kötü niyetle geldiklerini ve gezegeni işgal edeceğini düşünürken, kimisi de bize birşeyler öğretmeye geldiklerini düşünüyor. Bunları ancak yaşayınca göreceğiz. Kim bilir? Belki de ortaya çıktığı gibi, gizemli bir şekilde kaybolur, veya yoluna devam eder. Ama belki de, Kasım ayında," -Merhaba Dünyalı! Biz dostuz! " diyen birilerini karşımızda bulabiliriz.

Ben daha önce Amerikalıların, Ay'a gittiğine inananlardan değilim. Çünkü Van Allen kuşağı orada durduğu sürece, bugünkü teknolojiyle bile, hiçbir canlı gezegenden ayrılamaz! Amerika'nın daha geçen sene, sadece 1000 km uzaklıktaki astronotunu, aylarca uzaydan alamadığını hatırlatayım! Değil 1960'larda, şu anki gelişmiş bilgisayarlar ve yapay zekalara rağmen Ay'a gidemiyoruz! Nasa, geçmişteki Ay seyahati ile ilgili çok komik açıklamalar yaptı. Yok, Van Allen kuşağını nasıl geçtiklerini unutmuşlar! Yok, bütün orjinal fotoğraflar kaybolmuş! Yok,uzay araçlarının ve motorlarının planları yok olmuş... Bunun gibi saçma sapan açıklamalar...

Ama bu sefer herşey gerçek. Birden fazla teleskop ve ülke aynı verilere ulaştı. Dünyamıza gelirler mi? Tabii ki kimse bilemez. Gelirlerse dost olarak mı gelirler?

Bunlar muamma. Bu konuda, biz sıradan insanlar için, telaş etmeye gerek yok. Değiştiremeyeceğimiz şeyler için, endişelenmek saçma olur. Ama yine de bilgimizin olması iyidir.

Ben kötü niyetli olmadıklarını düşünüyorum. Çünkü kötü niyetli olan gizlice, aniden gelir. Ve iletişim kurmakla falan uğraşmaz. Ama bunlar, aylar önce, kendilerini gösterdiler, iletişim kurmaya çalıştılar. Akıllı bir dış yaşam olduklarını anlamamız için de, U dönüşü yapıp, yine yaklaşıyorlar. Yıldızlar arası seyahat edebilen bir medeniyetle, bu seviye bir teknoloji ile baş etmemiz, imkansıza yakın. Umarım dostça gelirler ve bize dış uzayın kapısını aralayacak teknolojiyi verirler...

Sevgi ve Saygılarımla