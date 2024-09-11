Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve cansız bedeni bulunan Narin Güran davasında, amca Salim Güran’ın avukatı Seda Tuğrul’un çekilmesi tartışmalara yol açtı. Gazeteci Nevşin Mengü, bu karara yönelik eleştirilerini gündeme taşıdı.

Avukat Seda Tuğrul davadan çekildi

Narin Güran’ın amcası Salim Güran’ı savunan avukat Seda Tuğrul, yaptığı açıklamayla müdafilik görevinden çekildiğini duyurdu. Tuğrul, dosyadaki somut deliller, tanık ifadeleri ve Adli Tıp raporlarını gerekçe göstererek, bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğini belirtti.

Nevşin Mengü: "Savunulma hakkı temel bir haktır"

Nevşin Mengü, Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede, Seda Tuğrul’un kararına tepki göstererek, "Herkesin bir savunulma hakkı vardır. Masumiyet karinesi evrensel bir haktır ve yalnızca bazıları için geçerli olmamalıdır" dedi. Mengü, bu tür çekilme kararlarının hukuk sistemine zarar verdiğini savundu. "Bu kafayla Narinleri yaşatabilir miyiz?" sorusunu yönelterek adalet sistemine yönelik eleştirilerini dile getirdi.