Gaziemir Belediyesi, 2024-2025 kış dönemi kültür, sanat ve spor kurslarının kayıtlarına 16 Eylül Pazartesi günü start veriyor. Kurslar, farklı yaş gruplarına hitap ederek kişisel gelişimi ve sosyal etkileşimi destekleyecek.

Kültür ve sanat kursları

Gaziemir Belediyesi, kültürel ve sanatsal yetenekleri geliştirmek isteyenler için geniş bir kurs yelpazesi sunuyor. Kayıtlar Atatürk Kültür Merkezi’nden ve Sarnıç Hizmet Binası’ndan yapılabilecek. Kurslar arasında tiyatro, yaratıcı drama, STEM Fen Deneyleri, robotik kodlama, bale, seramik, satranç, resim, piyano, bağlama, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, keman, gitar, fotoğrafçılık, sosyal latin dansları ve tango bulunuyor.

Kültür ve sanat kurslarına kayıt yapmak isteyenler, Atatürk Kültür Merkezi’ne başvurabilir veya Sarnıç Hizmet Binası’nda işlem yapabilirler. Detaylı bilgi için 0232 274 06 33 numaralı telefonla Atatürk Kültür Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

Spor kursları

Belediye, spor meraklıları için de çeşitli branşlarda kurslar düzenleyecek. Bu yılki spor kursları arasında okul öncesi hareket eğitimi, cimnastik, yoga, zumba, pilates, badminton ve halk dansları yer alıyor. Spor kurslarının kayıtları Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda yapılacak. Spor kursları hakkında bilgi almak isteyenler, 0232 252 48 27 numaralı telefonla detaylı bilgi alabilirler.

Kurs kayıtları 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 20 Eylül Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.

Kayıt ve bilgi için:

Kültür ve Sanat Kursları: Atatürk Kültür Merkezi ve Sarnıç Hizmet Binası

Spor Kursları: Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu