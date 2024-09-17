Çanakkale Savaşı'nın kanlı sayfaları, Gelibolu Yarımadası'nda yeni bir keşifle yeniden gündemde. Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyünde, bir köylü tarafından 109 yıllık top mermileri bulundu. Keşif, Çanakkale Savaşları'na dair tarihsel önemi bir kez daha hatırlattı.

Köylünün köpeğiyle başlayan tarihi keşif

Büyükanafartalar köyünde yaşayan bir köylü, doğum yapan köpeğinin yavrularını almak için girdiği bölgede, toprak altında gömülü halde tarihi top mermilerini fark etti. Durumu hemen yetkililere bildiren köylü, kısa sürede bölgenin güvenlik altına alınmasını sağladı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve jandarma ekipleri, bölgeye intikal ederek incelemelerde bulundu.

109 yıllık top mermileri gün yüzüne çıkarıldı

Kazı çalışmalarını başlatan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ekipleri, 150 milimetre çapında 18 top mermisini gün yüzüne çıkardı. Bu mermilerin, Çanakkale Savaşı'ndan kalan ve savaş sırasında kullanılmamış mühimmatlar olduğu düşünülüyor. Mermilerin bulunduğu bölgenin savaşın yoğun olarak yaşandığı alanlardan biri olduğu biliniyor.

Tarihi miras, güvenlik altına alındı

Kazıların ardından uzman ekipler, top mermilerinin imhasına karar verdi. Güvenlik önlemleri çerçevesinde 13 top mermisi, kontrollü patlama yöntemiyle imha edildi. Kalan 5 mermi üzerinde detaylı incelemeler yapılarak tarihin bu nadir parçaları koruma altına alındı.

Gelibolu Yarımadası: Çanakkale'nin kanlı geçmişi

Gelibolu Yarımadası, tarihte dünyanın en kanlı savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşı'na sahne olmuştu. 1915 yılında Türk askerlerinin destan yazdığı bu topraklarda, aradan geçen 109 yıla rağmen hala savaşın izlerine rastlamak mümkün. Bulunan top mermileri de, savaşın acımasızlığını ve bu bölgenin tarihsel önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Arkeolojik ve tarihsel önemi

Bu keşif, Gelibolu’nun tarihi mirasının korunmasına dair çabaların ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, bölgenin savaş kalıntıları açısından büyük bir arşiv niteliği taşıdığını vurguluyor. Bulunan her bir parça, Türkiye'nin savaş dönemine dair tarihsel belleğine yeni bir ışık tutuyor.