Son yıllarda büyük bir etki yaratan Baldur’s Gate serisi, yapılan yeni bir araştırmaya göre tüm zamanların en beğenilen video oyunu serisi olarak sıralandı. 25 popüler oyun markası arasında en yüksek Metacritic ortalama puanına sahip olan Baldur’s Gate, 9,15 puanla zirvede yer alıyor. Dungeons & Dragons (D&D) evrenine dayanan derin hikayesi ve sürükleyici oynanışıyla büyük beğeni topladı. Serinin son oyunu Baldur’s Gate 3, geçtiğimiz yılın en iyi oyunu seçilmişti.

Diğer öne çıkan oyun serileri

Araştırmaya göre Baldur’s Gate’in ardından ikinci sırada, etkileyici hikayeleriyle dikkat çeken BioShock serisi (8,98) yer alıyor. Üçüncü sırada ise gizlilik odaklı taktiksel oyunlarıyla tanınan Metal Gear serisi (8,87) bulunuyor. God of War (8,86) ve The Elder Scrolls (8,84) ilk beşi tamamlayarak oyun dünyasındaki prestijlerini pekiştiriyor.

Oyun Serisi Ortalama Metacritic Puanı Baldur’s Gate 9.15 BioShock 8.98 Metal Gear 8.87 God of War 8.86 The Elder Scrolls 8.84 Uncharted 8.83 Grand Theft Auto 8.74 Dark Souls 8.73 The Legend of Zelda 8.65 Red Dead 8.60

Oyun süresi farkları

Araştırma ayrıca, oyun serileri arasındaki tamamlanma sürelerine de dikkat çekiyor. Final Fantasy, ortalama 74,94 saatlik oyun süresiyle lider konumda. Baldur’s Gate ise, oyun başına yaklaşık 60 saatlik süreyle üçüncü sırada yer alıyor.