X’in mevcut durumu, sektör uzmanlarını şaşırtmaya devam ediyor. Yatırım şirketi Fidelity’nin son analizine göre, platform, Musk tarafından satın alındığı zamanki değerinin yüzde 79’unu kaybetmiş durumda. Fidelity, 2022 yılında Musk’ın X’i satın alma sürecine destek vermiş bir şirket olarak, durum hakkında içgörüye sahip.

Hisse değerleri dip seviyede

TechCrunch’ın raporuna göre, Fidelity’nin X’e yaptığı ilk yatırım 19.66 milyon dolar değerindeydi. Ancak en son finansal rapor, X’teki hisselerinin değerinin yalnızca 4,185,614 dolar olduğunu gösteriyor. Bu durum, yaklaşık yüzde 79’luk büyük bir değer kaybını ortaya koyuyor. Daha önce Ocak 2024’te Fidelity, X’teki hisselerinin değerini zaten yüzde 71.5 daha düşük olarak değerlendirmişti.

Reklamverenlerin platformdan uzaklaşması

Son dönemde gelen belgeler, X’in gelirlerinin ne denli keskin bir düşüş yaşadığını gözler önüne serdi. Musk’ın yönetimi altında, birçok şirket platformdan hızla uzaklaşırken, yeni bir rapora göre 2025 yılında reklamverenlerin X’e harcayacakları bütçenin daha da azalması bekleniyor. Bu durum, platformun gelir kaynaklarını ciddi şekilde tehdit ediyor.

X’in yaşadığı bu finansal kriz, sosyal medya sektöründeki rekabetin ne denli acımasız olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bir zamanlar popüler olan sosyal medya sitesi, şimdi hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Uzman görüşleri ve çözüm önerileri

Uzmanlar, X’in bu durumdan çıkabilmesi için içerik politikalarını gözden geçirmesi, kullanıcı deneyimini iyileştirmesi ve reklamcıların güvenini yeniden kazanması gerektiğini belirtiyor. Ancak Musk’ın tartışmalı yönetim tarzı ve platformda gerçekleştirilen değişiklikler, bu hedeflere ulaşmanın zorluğunu artırıyor.