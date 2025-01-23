2006 yılında vizyona giren ve dünya çapında 450 milyon doların üzerinde hasılat elde eden 300 Spartalı filmi, aksiyon sahneleriyle unutulmazlar arasına girdi. Ancak Gerard Butler, bu başarının perde arkasında ciddi zorluklar barındırdığını açıkladı. People dergisine konuşan ünlü oyuncu, çekimlerde oyuncuların neredeyse her gün yaralandığını belirtti:

"Hatırlıyorum, her gün birileri hastaneye gidiyordu. Dövüş sahnesi sırasında birine bakıyorsunuz, mızrak gözüne girmiş. Başka bir gün, bir oyuncu düşüp ayak bileğini kırıyor. Bu gerçekten inanılmaz bir süreçti."

Gerard Butler’ın tehlikeli set anıları

Kendi ciddi bir yaralanma yaşamasa da Butler, 2012 yapımı Chasing Mavericks filmi sırasında büyük bir dalganın altında kalarak boğulma tehlikesi geçirdiğini anlattı. O anları şu sözlerle ifade etti:

"Kendimi bitmiş sandım. Sonrasında hastaneye kaldırıldım ve defibrilatörle hayata döndürüldüm."

Den of Thieves serisiyle ekranlara döndü

Butler, yakın zamanda Den of Thieves 2: Pantera filminde yer aldı. Filmde, Los Angeles dedektifi Big Nick olarak uluslararası bir elmas hırsızını Avrupa’da takip ediyor. Filmin başarısı, serinin bir franchise olma yolunda ilerlediğini gösteriyor. Oyuncu O’Shea Jackson Jr., bu projeyi genişletmek istediklerini belirtti:

"Vin Diesel gibi bir seri yaratmayı hedefliyorum. Gerard Butler ile 90 yaşına kadar çalışmak istiyorum."

300 filminin aksiyon dolu perde arkası

300 filminin aksiyon sahneleriyle kazandığı şöhret, gerçek hayatta da zorlu bir süreci yansıttı. Çekimler sırasında yaşanan yaralanmalar, aksiyon filmlerinin perde arkasındaki tehlikeli yüzünü gözler önüne serdi.