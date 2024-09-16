Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) önceki dönem başkanlarından Cengiz Aygün, 28 Eylül’de yapılacak GETOB Genel Kurulunda yeniden başkan adayı olduğunu açıkladı. Aygün, yaptığı basın açıklamasında bölgedeki inşaat yasağının 15 Ekim’de sona ermesinin turizm sezonu açısından büyük bir problem yarattığını belirtti. Bölgedeki turizm sezonunun Ekim ayı sonuna kadar sürdüğüne dikkat çeken Aygün, "15 Ekim’de bölgemizde inşaat istemiyoruz" diyerek, inşaat yasağının tarihinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu.

Turizm sezonu 9 aya çıkarılacak

Başkan seçilmesi halinde, inşaat yasağının süresinin uzatılması için gerekli adımları atacağını belirten Aygün, turizm sezonunun oldukça kısa sürdüğünü ifade etti. Görevde olduğu dönem boyunca bölgedeki turizm sezonunu 9 aya çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Sezonun kısalığı, bölgemizin turizm potansiyelini olumsuz etkiliyor. Amacımız, ilk üç yıl içerisinde sezonu 9 aya çıkarmak ve bölge turizmini canlandırmak. Bu konuda ilgili bakanlıklar, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak çalışmalar yürüteceğiz" dedi.

"Rekabet gücümüzü kaybediyoruz"

Aygün, turizmdeki diğer destinasyonların turizm çeşitliliği, konforu ve güvenliği tartışırken, Güney Ege’nin hala beton mikserleri, hafriyat kamyonları ve inşaat gürültüsüyle boğuştuğunu belirtti. "Bu koşullarda bölgemize gelen turistlerin memnuniyetini nasıl sağlayabiliriz? Misafirlerimizin huzuru ve güvenliği birinci önceliğimizdir" diye konuştu. Aygün, büyük bir inşaat alanı nedeniyle birçok tesisin Mayıs ayının sonlarına kadar misafir kabul edemediğine de dikkat çekti.

"Bölgemizi inşaat kamyonlarıyla mı tanıtacağız?"

Yerinde tanıtımın önemine vurgu yapan Cengiz Aygün, bölgenin beton mikserleri ve vinçlerle tanıtılamayacağını dile getirerek, "Bölgemizi tanıtırken bu görüntüleri mi sergileyeceğiz? Turizmde kaliteyi artırmak istiyorsak, çevresel kirlilik ve gürültüye karşı önlem almalıyız" ifadelerini kullandı.

İnşaat yasağı 1 Nisan - 31 Ekim olmalı

Aygün, inşaat yasağının 15 Mayıs’tan 15 Ekim’e kadar süren mevcut düzenlemesinin turizm sektörü üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ve bu yasağın 1 Nisan - 31 Ekim tarihleri arasında uygulanması gerektiğini savundu. "15 Ekim’de bölgemizde inşaat istemiyoruz. Çünkü o tarihte tesislerimizin doluluk oranı hala %60 seviyesinde. Misafirlerimizin huzuru, güvenliği her şeyden önce gelmektedir" diye açıklamalarda bulundu.

Yeni tesislerin yapılmasına karşı olmadıklarını belirten Aygün, "Amacımız, bölgeye gelen misafirlerin tatillerini inşaat gürültüsü ve çevresel kirlilik içinde geçirmelerini engellemektir. Bu nedenle, turizm sezonu boyunca inşaat faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini düşünüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.