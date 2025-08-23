CHP Genel Merkezi, Söke CHP İlçe Başkanlığı görevine Dursun Evren Akçaalan’ı getirdi. Akçaalan, dört yıldır Aydın İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Yerel Yönetimdeki Değişimler Etkili Oldu

2024 yerel seçim döneminde CHP Söke yönetimi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Söke Belediye Başkanı Mustafa Iberya Arıkan’ın önerileriyle oluşturulmuştu. Arıkan ve Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçişi sonrası bazı belediye personeli partiden veya yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmıştı.

Dursun Evren Akçaalan Kimdir?

1995 Söke Bağarası doğumlu Akçaalan, 18 yaşında CHP Söke Gençlik Kolları’nda siyasete başladı. 4 yıl Söke Gençlik Kolları yöneticiliği, 3 yıl Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı ve 4 yıl CHP Aydın İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

CHP Söke’de İlkleri Yaşatan Başkan

Akçaalan, CHP Söke tarihinde il kadın delegesi seçilen ilk isim, en genç delege ve CHP Aydın İl Başkan Yardımcısı olarak öne çıktı. Ataması CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ile Evrim Karakoz’un ortak kararıyla gerçekleşti.

Parti Okulu Eğitmenliği ve Yeni Görev

Akçaalan, CHP Parti Okulu Eğitmenliği görevini sürdürerek 8 il ve 57 ilçede CHP’nin eğitim çalışmalarına katıldı. Yaklaşan delege seçimlerinde ilçe başkanı olarak görev yapacak ve yönetim kurulunu oluşturup İl Başkanı’na teslim edecek.