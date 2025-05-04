HABER EKSPRES- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak, halkın ve vicdanın bu alçak eyleme karşı durduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak, saldırının amacının korku yaratmak olduğunu belirtti. Gökçen, halkın ve vicdanın bu alçak saldırıya karşı durduğunu ifade etti.

Gökçe Gökçen: "Bu saldırılar cesur siyasetçilere yönelik"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Genel Başkan Özgür Özel'e yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Gökçen, saldırının sadece bir bireysel eylem değil, cesur siyasetçilere yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı.

"Meydanlar ve kalabalıklar, korku üretmeye çalışıyor"

Gökçen, meydanların ve kalabalıkların cesur siyasetçileri rahatsız ettiğini belirterek, "Meydanlar, kalabalıklar, boyun eğmeyen cesur siyaset birilerini rahatsız ediyor, çok belli" şeklinde konuştu.

"Özgür Özel'e yönelik saldırılar, hüsranla sonuçlanacak"

Gökçen, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı gerçekleştirenlerin ve bu saldırıyı teşvik edenlerin, halkın vicdanına karşı duramayacaklarını ifade etti. "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanını böyle alçakça saldırılarla korkutabileceğini zannedenler ve onların tasmasını tutanlar büyük hüsrana uğrayacaklar" dedi.

"Halk ve vicdan her zaman kazanacak"

Son olarak Gökçen, halkın ve vicdanın her zaman bu tür alçak saldırılara karşı duracağını belirterek, "Halk burada, vicdan burada" dedi ve demokrasiye ve özgürlüklere sahip çıkacaklarını vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen'in açıklaması şöyle:

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yapılan aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyorum. Meydanlar, kalabalıklar, boyun eğmeyen cesur siyaset birilerini rahatsız ediyor çok belli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanını böyle alçakça saldırılarla korkutabileceğini zannedenler ve onların tasmasını tutanlar büyük hüsrana uğrayacaklar. Halk burada, vicdan burada.