Dünyanın en prestijli motosiklet organizasyonlarından Goldwing Treffen, bu yıl Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. 10-14 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik, Alaçatı Turizm Derneği ve Goldwing European Federation iş birliğiyle, Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediesi desteğiyle Ilıca Hotel & Spa’da motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek.

Bu yıl ayrıca Honda Goldwing modelinin 50. yılı da Çeşme’de coşkuyla kutlanacak. Avrupa’nın 27 farklı ülkesinden 500 Goldwing ve yaklaşık 1000 katılımcı ilçeye gelecek.

Lâl Denizli: “Çeşme, dünyaya kapılarını açıyor”

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi:

“Goldwing Treffen, yalnızca motosiklet tutkunlarını buluşturan bir organizasyon değil; aynı zamanda Çeşme’nin zengin kültürünü, doğal güzelliklerini ve misafirperverliğini dünyaya tanıtmak için büyük bir fırsat. Tüm komşularımızı bu heyecana ortak olmaya ve Çeşme’nin enerjisini birlikte yaşamaya davet ediyorum.”

Çeşme ekonomisine 50 milyon TL’lik hareketlilik

Dört gün sürecek festival kapsamında konserler, DJ performansları, ışık sürüşleri, motosiklet tarz yarışmaları ve ülkeler geçişi gibi birbirinden renkli etkinlikler düzenlenecek. Organizasyonun bölge turizmine 50 milyon TL’lik ekonomik katkı sağlaması bekleniyor.

Özellikle 11 Eylül Perşembe günü saat 20.30’da Alaçatı’da yapılacak Işık Sürüşü ve 13 Eylül Cumartesi saat 14.30’da Çeşme Cumhuriyet Meydanı’ndaki Ülkeler Geçişi, halkın katılımına açık olacak.

Çeşme sokakları, yüzlerce Goldwing’in oluşturacağı büyüleyici görüntülerle unutulmaz anlara sahne olacak. Etkinlik, hem motosiklet tutkunları hem de bölge halkı için adeta bir görsel şölene dönüşecek.