AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” İzmir’de gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de katıldığı programda, 30 ilçede eş zamanlı ziyaretler ve toplantılar yapıldı.

30 ilçede eş zamanlı program

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, gerçekleştirilen programla ilgili açıklama yaptı. Saygılı, “Maliye ve Hazine Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başta olmak üzere milletvekillerimiz, MKYK üyelerimiz ve teşkilat mensuplarımızla birlikte, 30 ilçemizde aynı anda vatandaş ziyaretlerinden STK buluşmalarına, esnaf ziyaretlerinden muhtar toplantılarına kadar şehrimizin dört bir yanında hemşehrilerimizle buluştuk” dedi.

“AK Parti milletin partisidir”

Saygılı, programın ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“İzmir’de bir kez daha gördük ki AK Parti, milletin partisidir. 24 yıldır olduğu gibi yine aynı inanç ve kararlılıkla milletimizle omuz omuza, gönül gönüle yürümeye devam ediyoruz.”

“Çözüm üreten bir siyaset anlayışı”

AK Parti’nin milletle birlikte güçlendiğini belirten Saygılı, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti; milletimizin bağrından çıkmış, bugüne kadar milletle yol almış, milletle güçlenmiş bir harekettir. Bizim siyasetimiz makam odaklı değil, millet odaklıdır” ifadelerini kullandı.