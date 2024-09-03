Gölmarmara Belediyesi, Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez Tarım Fuarı düzenledi. 1 Eylül'de kapılarını açan fuar, tarım sektöründeki en son teknolojik yenilikleri üreticilerle buluşturdu. Traktörlerden zirai dronelara, üzüm eleme ve zeytin toplama makinelerine kadar çeşitli tarım ekipmanlarının sergilendiği fuar, 6 Eylül’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Emek ve teknoloji Gölmarmara’da buluşuyor

Gölmarmara Tarım Fuarı, 6 Eylül Parkı’nda düzenleniyor ve tarım sektörünün önde gelen firmalarının ürünlerini sergilemesiyle dikkat çekiyor. Fuarda yer alan çeşitli tarım makineleri, üreticilerin ilgisini çekiyor ve büyük beğeni topluyor. Traktörler, zirai dronelar, üzüm eleme makineleri ve zeytin toplama makineleri gibi yenilikçi ekipmanlar, fuarın en çok ilgi gören alanlarından bazıları.

Bu fuar, yalnızca modern tarım teknolojilerinin sergilenmesi açısından değil, aynı zamanda bölge çiftçilerinin bu teknolojilere erişimini kolaylaştırması açısından da büyük önem taşıyor. Tarım sektöründe emek veren üreticiler, fuar sayesinde hem yeni teknolojileri yakından inceleme fırsatı buluyor hem de tarım ekipmanlarına dair bilgi edinme imkanı elde ediyor.

Gölmarmara Kadın Dayanışma Derneği

Gölmarmara Tarım Fuarı, sadece tarım sektörüne yönelik bir etkinlik olmanın ötesinde, sosyal sorumluluk projelerine de ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ilçede kurulan “Gölmarmara Kadın Dayanışma Derneği”, fuarda açtığı stantla dikkat çekiyor. Dernek üyeleri, ev yapımı yiyecekler ve yöresel ürünler satarak elde edilen geliri ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına burs olarak vermeyi planlıyor. Bu girişim, hem fuara gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor hem de bölgedeki dayanışma kültürünü güçlendiriyor.

Ziyaret için son gün 6 Eylül

Gölmarmara Tarım Fuarı, emek ve teknolojinin buluştuğu bir platform olarak bölge halkı ve üreticiler tarafından büyük ilgi görüyor. Fuar, 6 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek, bu süre zarfında tarım sektörüyle ilgilenen herkesin katılımı bekleniyor.