Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan "Yarısı Bizden Kampanyası"na başvuranların yapılarının inşasının sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık desteğiyle başlatılan kampanyada riskli konutlarını dönüştürmek isteyenlere büyük kolaylıklar sağlanacak.

Her bir konut için toplam 1,5 milyon liralık hibe ve kredi desteği alanlar, yapılarını güvenle yeniden inşa ettirebilecek.

Kampanyanın yeni dönemi 8 Ağustos'ta başladı

Geçen yıl 26 Nisan-2 Haziran arasındaki ilk başvuru döneminde e-Devlet üzerinden 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüme ilişkin talebin toplandığı kampanyanın yeni dönemi 8 Ağustos'ta başladı.

Yeni dönemin başlangıcını Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Kurum, kampanya desteğinden faydalanan vatandaşların görüşlerini ve devam eden inşaatlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Kampanyaya ilişkin detaylar

- Proje kapsamında hak sahiplerine 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası da tahliye desteği olmak üzere toplam 1,5 milyon lira destek verilecek.

- Kredi geri ödemeleri ise yapı ruhsatının alınmasından iki yıl sonra başlayacak.

- 10 yıl vadeli kredinin ödemesinin başladığı ilk yıl faiz uygulanmayacak.

- Yeni kampanya dönemiyle birlikte başvuru tarihi kısıtlaması olmaksızın talepler toplanacak.

- Otopark ve sığınak proje metrekaresinin dışında tutulacak.

- Yüklenici firmaya desteğin yüzde 30'u iş başladığında peşin ödenecek.