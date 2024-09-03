Estetik operasyonlarla büyük bir değişim geçiren kadınların sayısına bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada yayılan bir videoda, yüz gerdirme ameliyatı geçiren bir kadının önceki hali ile sonraki hali arasında büyük fark dikkat çekti.

30 yaş gençleşti

Operasyonu gerçekleştiren doktor, hastasının önceki ve sonraki halini paylaşarak, bu değişimin ne denli etkileyici olduğunu gözler önüne serdi. Yüz gerdirme ameliyatı ve yapılan dolgu işlemleri sonrasında yaklaşık 30 yaş gençleşen kadını görenler, değişim karşısında adeta şok yaşadı. Kısa sürede sosyal medyada viral olan video, pek çok kullanıcıdan ilginç yorumlar aldı. Bir kullanıcı, "Biraz daha gerdirse doğduğu yaşa gidecekmiş" derken, bir diğeri "Kadın kısmından korkulur bu nasıl bir değişim" ifadesini kullandı.

Bu tür operasyonlar, ünlü isimler arasında da oldukça yaygın. Geçtiğimiz aylarda ünlü şarkıcı Cenk Eren de yüz gerdirme ameliyatı geçirmiş ve 10 yaş gençleşmişti. Yüz gerdirme ameliyatları, genç görünmek isteyenler için tercih edilen yöntemlerden biri olmaya devam ediyor.