İzmir’de çöplerin toplanmaması nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu. Özellikle Karşıyaka ilçesinde büyüyen sorun, kötü koku ve haşereler nedeniyle vatandaşların tepkisine yol açtı.

Karşıyaka’da çöpler toplanmıyor

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde çöplerin birikmesi hem görüntü hem de sağlık açısından sorun yarattı. Vatandaşlar ve esnaf, aylardır süren bu durumun artık dayanılmaz hale geldiğini söyledi.

Esnaf mazot dökerek çözüm aradı

Çöp dağlarının haşereleri çektiğini belirten esnaf, sinekleri uzaklaştırmak için çöp yığınlarının üzerine mazot döktü. Ancak bu yöntem kalıcı çözüm getirmedi.

“Sineklerden, kokudan çok şikâyetçiyiz”

Karşıyaka’da esnaflık yapan İsmail Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada belediyeye defalarca başvurduklarını söyledi:

“Son 6-7 aydır bu sıkıntıyı çok çekiyoruz. Belediye işçilerine hak veriyoruz, maaş alamıyorlar ama bizim de günahımız ne? Biz gıda satıyoruz, dışarıdan gelen sineklere yetişemiyoruz.”

Vatandaş: “Mahalleler kalabalık, kapasite yetersiz”

Karşıyakalı Hanife Ayra ise evinin karşısında biriken çöpler nedeniyle defalarca şikâyette bulunduğunu belirtti:

“Günde üç defa toplanması gerekiyorsa üç defa araç gelmeli. Mahalleler kalabalık ve kapasite ortada. Buna çözüm bulunmazsa zaten olacağı da bu.”

“Yerel yönetimle hükümet birlikte çözmeli”

Bir başka ilçe sakini Sabahattin Kavak, sorunun İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden kaynaklandığını öne sürerek çöp depolama alanı eksikliğine dikkat çekti. Kavak, “Yerel yönetimle hükümet el ele verip bu sorunu çözmeli” dedi.

“2025’te uzaya gidiyoruz, İzmir çöplerle boğuşuyor”

İzmirli Ali Bilgin ise yaşanan durumu şu sözlerle eleştirdi:

“Sene olmuş 2025, millet uzaya gidiyor. Türkiye’nin üçüncü büyük şehrine bu manzara yakışıyor mu? İnsanlar sabah akşam çalışıyor, vergisini ödüyor ama karşılığında çöp yığınlarıyla yaşıyor.”