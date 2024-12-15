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Ligde 14 maçta topladığı 8 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 24 puanla 6. sırada bulunan Göztepe karşısında ikinci yarıda galibiyet arayacak. Göztepe ise galibiyeti korumak için ikinci yarı sahaya çıkacak.

Fenerbahçe - Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe - Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu

Maçın 29. dakikasında Göztepe'den Taha Altıkardeş sarı kart gördü. 45. dakikada ise yine sarı kırmızılı ekipten Anthony Junior Dennis sarı kartla cezalandırıldı.

Trendyol Süper Lig 'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor ile Göztepe , Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Göztepeli oyuncular, Romulo Cardoso'nun penaltıdan attığı golün ardından sevinç yaşadı. Dakika 12'de öne geçen Göztepe, maçın ilk yarısını da 1-0'lık üstünlükle tamamladı.

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