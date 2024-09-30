Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Samsunspor deplasmanında 3-1 önde olduğu maçı 4-3 kaybeden Göztepe, savunma zaafları nedeniyle alarma geçti. Sarı-kırmızılılar, iki sezon sonra ilk kez kalesinde 3’ten fazla gol gördü. En son 2021-2022 sezonunda Süper Lig’den düşerken Adana Demirspor’a 7-0 yenilen Göztepe, o karşılaşmadan sonra böylesine yüksek bir skorla mağlup olmamıştı.

Değişiklikler geliyor

Samsunspor karşısında savunmada ciddi açıklar veren Göztepe’de teknik direktör Stanimir Stoilov, Sivasspor ile cumartesi günü oynanacak maç öncesi savunma oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu. Sakatlıkları bulunan stoperler Koray, Nielsen ve Miroshi’nin durumu takip edilirken, Bulgar çalıştırıcının iyileşmeleri durumunda savunma hattında değişikliklere gitmesi bekleniyor.

Stoilov’un, Miroshi’nin iyileşmesi halinde Bokele’yi yedek kulübesine çekeceği, sağ bekte ise Ogün’ün yerine Nazım’a şans vereceği iddia edildi. Öte yandan, Samsunspor maçında 4. sarı kartını gören orta saha oyuncusu Dennis, Sivasspor karşısında cezalı duruma düştü.