Göztepe, Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında hem hücumda hem savunmada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. İlk üç haftada Antalyaspor (0-0), Fenerbahçe (2-2) ve Alanyaspor (1-1) karşısında sahadan beraberlikle ayrılan İzmir temsilcisi, daha sonra Bodrum FK'yı 2-0, Kayserispor'u ise 3-0'lık skorlarla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçlarla yenilgisiz bir şekilde 9 puana ulaşıp ligde 6. sıraya yükseldi.

Özellikle savunma performansıyla öne çıkan Göztepe, Fenerbahçe ve Alanyaspor maçları haricinde kalesinde gol görmedi. Toplamda sadece 3 gol yiyen Göztepe, bu istatistikle Samsunspor ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor ve Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi devleri geride bırakmayı başardı.

Savunmadaki başarının sırrı

Stanimir Stoilov yönetiminde savunmada dikkat çeken bir strateji izleyen Göztepe, 3'lü stoper hattıyla rakiplerine şans tanımadı. Bulgar teknik adam, defansın ortasında Heliton, Koray, Taha, Miroshi ve Bokele gibi oyuncuları kullanarak rakiplerin gol yollarında zorlanmasına neden oldu. Bu güçlü savunma yapısı sayesinde Göztepe, ligin en iyi savunma ekiplerinden biri olarak dikkat çekiyor.