Karşıyaka Belediyesi ve Mavi Kelebek Mozaik Atölyesi iş birliğiyle düzenlenen "KADIN: Yeryüzünde Gördüğünüz Her Şey Kadının Eseridir" mozaik sergisi, Karşıyaka Belediyesi Ali Rıza Bodur Kültür Merkezi'nde kapılarını açtı. Serginin açılışını, Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmet Müdürü Açelya Teoman Doğan, Mavi Kelebek Mozaik Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Şükriye Işıkal ile birlikte birçok davetli gerçekleştirdi. Sergi, 26 Eylül akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

Taşlar Sanat Eserine Dönüştü

Kursiyer kadınların yaklaşık 10 aylık titiz çalışmasının ürünü olarak ortaya çıkan sergide, 90 farklı eser yer alıyor. Tablolar, dekoratif aksesuarlar, çiçekler ve vazolar gibi çeşitlilikte mozaik eserler, cam ve doğal taşların ustaca kullanımıyla tasarlandı ve ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Açılışın ardından sergiyi gezen Doğan, eserler hakkında bilgi aldı. Günün anısına Işıkal, mozaikten yaptığı Atatürk portresini hediye etti. Sergiye İzmir’in farklı ilçelerinden ve çevre illerden mozaik sanatçıları ve kursiyerler katılım gösterdi.

Kadınların Dayanışma Hedefi

Mozaik sanatçısı, eğitmen ve Mavi Kelebek Mozaik Kültür Sanat Derneği kurucu başkanı Şükriye Işıkal, sergiyle ilgili şunları ifade etti:

"Karşıyaka Belediye Başkanımız Yıldız Ünsal'a bize sağladığı destek için teşekkür ediyorum. Sergimizin adı, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz kadınlara verdiği değeri net bir şekilde yansıtıyor: 'Yeryüzünde Gördüğünüz Her Şey Kadının Eseridir.' Bu eserler, kadınlarımızın el emeği göz nuru ile ortaya çıkmıştır. 10 aylık yoğun çalışmanın sonuçları sergileniyor. Kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Bu mozaik sanatı yolunda kendimi geliştirirken, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde proje kursiyer eğitimi vermekteyim. Hemcinslerim kadınlara el becerileri ve iş istihdamı sağlamak en büyük hayalim ve hedefim. Sanat yolunda bütün kadınları desteklemek ve dayanışma içinde olmak, her zaman hedeflerimin arasında yer alacak."