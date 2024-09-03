Marmaris Belediyesi ve Marmaris Belediyespor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası, bu yıl 32 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Voleybol branşında dördüncüsü düzenlenen Zafer Kupası, 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında organize edildi. Turnuvaya Ankara, İzmir, Manisa, Muğla, Denizli, Aydın, Kocaeli ve Konya'dan Türkiye şampiyonalarında derece almış 15 kulüpten 32 takım katıldı. U12 Midi Kızlar, U14 Küçük Kızlar ve 16 Yıldız Kızlar kategorilerinde oynanan toplam 112 maç, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Yeni sezona hazırlık amacı da taşıyan turnuvada, her takım galibiyetle ayrılmış sayıldı, zira turnuvanın amacı geleceğin voleybolcularını desteklemek ve onlara deneyim kazandırmaktı.

Kapanış töreninde konuşan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek, "Gelecekte Filenin Sultanları sizlerin arasından çıkacak" dedi. Başkan Ünlü, turnuvaya katılan tüm takımların kaptanlarına anı madalyaları ve kupalarını takdim ederken, sporcuların gösterdiği mücadeleyi övdü ve "Her maçın kazananı kaybedeni olur ama esas önemli olan sizlerin geleceğine katkı koyabilmektir. Ata'mızın işaret ettiği gibi, 'Zeki, çevik ve ahlaklı sporcular' olarak yetişen sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.