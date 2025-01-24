Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangın faciasının ardından tartışmalar sürüyor. Yangının ardından açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, itfaiye müdürünün yangın öncesi eksiklikleri rapor etmekten çekinmiş olabileceği yönünde ifadelerde bulundu.

"İtfaiye müdürü korkmuş olabilir"

Özcan, SZC TV’de yaptığı açıklamada, "İtfaiye müdürü korkmuş olabilir. Belki de böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirse, işletme ona dava açabilir diye düşünmüş olabilir," diyerek, olayın arka planında bürokratik kaygıların olabileceğine işaret etti.

Cemal Enginyurt’tan sert tepki

Cemal Enginyurt ise olayla ilgili sert bir tepki gösterdi. Enginyurt, "Adam korktuğu için 78 can gitti," diyerek, yangına karşı daha güçlü bir müdahale yapılması gerektiğini savundu.