Andrzej Sapkowski'nin ünlü The Witcher serisi, oyun ve dizi uyarlamalarından önce 80'lerin ortasında yazılmaya başlanan bir kitap serisiydi. Rivialı Geralt’ın maceraları, Slav mitolojisinden ve Yüzüklerin Efendisi gibi klasik fantezi serilerinden ilham aldı. Sapkowski, 1985 yılında yayınlanan "The Witcher" adlı kısa öyküyle bu vahşi ve büyülü dünyayı okurlarla buluşturdu.

The Witcher kitap serisi, toplamda iki kısa öykü koleksiyonu ve altı roman olmak üzere sekiz kitaptan oluşuyor. İşte kitapları doğru sırayla okuma rehberi:

The Last Wish (Kısa hikaye koleksiyonu) Sword of Destiny (Kısa hikaye koleksiyonu) Blood of Elves (The Witcher Saga #1) The Time of Contempt (The Witcher Saga #2) Baptism of Fire (The Witcher Saga #3) The Tower of Swallows (The Witcher Saga #4) The Lady of the Lake (The Witcher Saga #5) Season of Storms (Prequel)

Seri, Geralt'ın maceralarının derinlerine inerken okuyucuları büyülü, karanlık ve tehlikeli bir dünyaya davet ediyor. The Witcher oyun serisinin başladığı zaman, kitapların büyük bir kısmı zaten tamamlanmıştı, bu yüzden önce oyunları oynamak bazı kitapların olay örgüsünden spoiler almanıza neden olabilir.

Sapkowski, 2023 yılında yeni bir The Witcher kitabının 2025 yılında Polonya'da yayımlanacağını duyurdu. Fantezi dünyasına yeni bir soluk kazandıran bu seriyi okuma sırasıyla keşfetmek isteyenler için heyecan sürüyor.