İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü, İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Derneği tarafından yayımlanan anlamlı bir mesajla kutlandı. Dernek Başkanı Birol Özkardeşler'in önderliğinde yapılan açıklamada, Atatürk'ün liderliğindeki Kurtuluş Savaşı'nın önemi vurgulandı ve şehitler anıldı.

Atatürk'ün İzmir için söylediği sözler

Dernek Başkanı Birol Özkardeşler, 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun tarihi önemine değinerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu özel günle ilgili söylediği sözleri hatırlattı. Özkardeşler, Atatürk'ün "Bütün cihan işitsin ki efendiler, artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır" şeklindeki ifadelerinin günün anlamını en iyi şekilde vurguladığını belirtti.

Kurtuluş savaşının kapsamı ve Atatürk'ün rolü

15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in işgal edilmesiyle başlayan Kurtuluş Savaşı'nın, 9 Eylül 1922'de İzmir'de sona erdiğini belirten Özkardeşler, Atatürk ve silah arkadaşlarının, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde yaşanan zor koşullarda Türk milletine umut verdiğini ifade etti. Atatürk'ün sadece Anadolu'nun değil, tüm mazlum milletlerin umudu olduğuna vurgu yaparak, bu mücadelenin ne denli önemli olduğunu aktardı.

Cumhuriyetin kurucuları anıldı

102. yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına duyulan derin saygı ve minnet duyguları dile getirildi. Dernek mesajında, "Ruhları şad olsun" ifadeleriyle, şehitlerin anıldığı ve onların hatıralarının yaşatılacağı vurgulandı.