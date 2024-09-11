Muğla’da Güney Ege Turizm Bölgesi’nin kalbinde yer alan Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB), 28 Eylül’de olağan genel kurulunu gerçekleştirecek. Mevcut başkan Mustafa Deliveli’nin yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından, başkanlık için ilk adaylık açıklaması geçmiş dönem başkanlarından Cengiz Aygün’den geldi.

Aygün, ekibiyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, Marmaris’te 2005 yılında uluslararası ses getiren Denizcilik Festivali gibi organizasyonların devam ettirilmesi gerektiğine dikkat çekti. “Turizm sektörünün gelişimini desteklemek ve GETOB’u ileriye taşımak için adaylığımı açıklıyorum” diyen Aygün, sektördeki zorlukları aşmak ve uluslararası rekabet gücünü artırmak için kapsamlı projeler geliştireceklerini belirtti.

Lojman ihtiyacı ve sezonun uzatılması öncelikli hedefler

Aygün ve ekibi, bölgede yaşanan turizm sezonunun kısalığına çözüm bulmayı hedefliyor. Özellikle belediyeler ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak, turizm sezonunu 9 aya çıkaracak projeler geliştireceklerini vurguladı. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Marmaris Asparan mevkiinde yapılacak lojman projesinin hayata geçirilmesi için GETOB’un aktif rol oynayacağını açıkladı.