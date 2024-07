Cumhuriyet Halk Partisi’nden Güzelbahçe Belediye Başkanı Adayı olan ve yüzde 49,83 oy alarak seçimi kazanan Mustafa Günay, seçimlerin üzerinden geçen 100 günlük süreci değerlendirmek için basın toplantısı düzenledi. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Altan İnanç, geçmiş dönem CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Büyükşehir ve ilçe belediye meclis üyeleri de katıldı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay seçimde 24 proje sözü verdiğini bunun 9’unu 3 ayda tamamladığını belirtti. Başkan Günay, 6 ay sonra tüm projelerini hayata geçireceğini iddia etti.

Belediye Meclis üyeliği seçimlerinde, CHP 14 AK Parti 1 meclis üyeliği çıkarmıştı. Başkan Günay, listesinden birinin bile kaybetmesine gönlünün razı olmadığını belirterek, “Güzelbahçe halkı partime bana, aileme, ekibime inandınız ve beni başkan olarak seçtiniz. Meclis üyesi seçim sonuçları geldiğinde bir burukluk yaşadım, çünkü en genç meclis üyelerimden biri olan Dilara’ya bir söz verdim. 15-0 yapacağım demiştim. Olmadı 14-1 oldu üzüldüm ama bu sonuç beni daha da hırslandırdı. Bir an önce Güzelbahçe halkına sözünü vermiş olduğum projelerimi yerine getirmem gerekiyordu. Mazbatamı aldım, sabah şantiyeye giderek ‘De haydin arkadaşlar, gün çalışma günü, gün koşma günü’ dedim ve sahile ilk kepçeyi vurduk. 1 ay sonra tüm Güzelbahçe halkının sevgisini kazandık. ‘Bu hızla giderse 6 ay sonra yapılacak proje kalmayacak’ dendi. Ancak ben böyle düşünmüyorum, daha yapacak çok işimiz var. Güzelbahçe’yi önce İzmir'de sonra tüm Türkiye’de tanıtacağız söz veriyorum” dedi.

İşte Başkan’ın 100 günlük icraatları...

GüzbelCafe ve plajı yeniden düzenledi

O kısım önceden atıl durumdaydı. Geldikten sonra 1 hafta kapatarak restore ettik, GüzbelCafe’yi açtık. Açtığımızda yüzde 20 indirim yaptık. Çayı 8 TL'ye, alkolü 80 TL'ye düşürdük. 15-20 gün sonra hanımefendilerden telefon almaya başladık, alkolün fiyatını artır diye. Gittim izledim cafelikten çıktı biraneye döndü dedim ve alkolü 120 TL yaptım. 20 tane alkol içen vardı, onun hesaplarına baktım 12’ye düşmüş. GüzbelCafe deniz kenarında çok güzel bir yer oldu. Güzbel Plaj Cafe’de deniz kenarında denize girilen bir yer.

Payamlı Köyü’nün yolunu yaptık

Payamlı en uzak köyümüz. Burayı açtığımızda 7 virajın eksileceğini ve 8 kilometre yolun kısalacağını gördük. Yolu açtık ve ben de arabayla çıktım şu an hiçbir sıkıntı yok. Bundan sonrasını Altan İnanç’a bırakıyoruz ve asfaltlamasını bekliyoruz. Bundan sonra bana ne zaman asfalt atılacak diye sormayın çünkü asfaltımız yok. Her gördüğünüz yerde Altan Başkan'a sorabilirsiniz.

Minibüsler Çamlı’ya kadar gidiyor

Minibüslerin Çamlı Köyü’ne gitmesi için bir istek vardı. Geldikten sonra oda başkanımız ile görüştük ve sorunu çözdük. Çamlı şimdi daha değerli olacak. Dolmuş geldi, meydan yapıldı, şimdi plan var. Çamlı çok patlayacak, köylü kardeşlerimiz biraz sabırlı olsunlar.

Dikey peyzaj için İmamoğlu desteği

Değişim sürecinde kurultay bittiğinde bizim adaylığımız açıklandıktan sonra Ekrem İmamoğlu ile denk geldim. “İstanbul’un her yeri dikey bahçe bana destek olur musunuz?” dedim. “Başkan seçildikten sonra bakarız” dedi. Bakarızdan sonra ben bunu yaptım. Ayın 24’ünde İstanbul’da Ekrem Başkan ile görüşeceğim, bunun sponsorluğunu ona yükleyip geleceğim. Ben de değişimciydim, o da değişimci. Ekrem Başkan'ım da bize bir destek koyacaktır.

Muhtar masaları ilçemizde tuttu

Genel Başkanımızın ve MYK’nin verdiği karar vardı, şehit aileleri ve gazilerimize her şey ücretsiz olacaktı diye. Tüm sosyal tesislerden bu vatandaşlarımız ücretsiz faydalanıyor. Muhtar masası çok istenen bir konuydu. Muhtar ve gençlik masası ilçemizde çok tuttu. İki tane semt evimiz var. Buradaki arkadaşlarımız her gün ilçemizdeki kapıları tarayıp ailelere ulaşacağız ve bir anket yapacağız. Bunu kültür işlerine getiriyorlar onlar da özetini çıkarıp bana getiriyorlar. Yarından itibaren üniversite sınavları bitti. Sonuçlara göre nereye gideceklerini öğrenecek özellikle üniversite öğrencilerimize nasıl imkanlar sağlarız diye bakıyoruz. Kazanamayan çocuklara Eylül ayı başından itibaren etüt vereceğiz ve sonraki yıla hazırlayacağız. Eylül ayında başlatacağımız aş evi 60 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşlarımız için günde 3 öğün yemek verecek. Ayrıca 3 kooperatifimiz var. Güzbel’de masa verdik tüm ürünlerini her gün getiriyorlar. Kooperatifçi ve emekçi kadınlarımız güle güle harcasın.

Çok özellikli temizlik araçları aldık

Temizlik araçlarımız paket olarak geldi. İlçemizde de en önemli sorun sinek ilaçlaması. Ancak bu araç çok özellikli araç. Hem süpürge yapıyor hem konteynerin kirli ya da yağlı olduğunu görünce yıkıyor, diğeri de ilacını koyduğunda mahallede ilaçlama yapıyor. Bunun için sağ olsun firma ilk Güzelbahçe’ye verdi ve güzel gidiyor.

Güzelkart ile indirimli alışveriş

Güzelkart uygulamasını hayata geçiriyoruz. Özel Atagöz Tıp Merkezi ve Özel Gazi Hastanesi ile birlikte protokolü imzalayarak basımı hazır hale geldi. Bunu tüm Güzelbahçe esnafında, belediye tesislerinde indirimli olarak kullanacaklar. Esas olan gittiğinizde bu hastanelere tüm işlemlerinizi yaptığınızda Güzelkart’ı gösterdiğinizde yüzde 30 indirim alıyorsunuz. Gazi Hastanesi’nin evde bakımı var. Hastaneye gitmeden tüm tedavinizi evde yaptıracaksınız ve yüzde 30 indirimli ödeyeceksiniz.

Ali İsmail Korkmaz Parkı açılacak

Ali İsmail Korkmaz’ı 2013 yılında kaybettik. Bugün olsa 30 yaşında olacaktı. Bu canımız kardeşimizi o gün katledenleri lanetle kınıyoruz. Ayın 28’inde Ali İsmail Korkmaz'ın annesi babası ilçemize geliyor onları ağırlayacağız ve bu parkı onlarla birlikte açacağız. Ali İsmail Korkmaz’ı ilçemizde yaşatacağız.

Güzelbahçe-Foça seferleri başlıyor

Cemil Başkanımız söz vermişti ve vapurumuz geldi. Kışa da deniz taksimiz gelip Konak seferlerimiz başlar. Altan Başkanımız söz verdi başlayacakmış. Değişim oldu, her şey değişti. Artık müşteri de her şey de var Güzelbahçe’de.

Personel ile imece yapıyoruz

'Güzelbahçe Belediye Başkanı, müdürlere ot söktürüyor' diye haber yapılmıştı. Bu uygulamayı benden önceki dönem başlatmıştı. Bu gelenek oldu bizde. Her Cuma belediyede işimiz kadar personel bırakıyoruz ve o hafta neyde eksik kaldıysak gidip orada o gün çalışıyoruz. Bu 50-60 kişilik ekipler halinde olabiliyor.

Üniversiteliler kampta buluştu

Öğrencilerimiz 5 günlük İzmir’de kamp yapmak istemişler ve Karaburun’da bir yer bulmuşlar. Bana geldiler ve “Yiyecek içecek mutfak gereçleri istiyoruz” dediler. Ben de bu öğrencilerimize “Hiçbir yere gitmeyin. Güzelbahçe olarak sizin tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacağız” dedik. Mutfaklarını, tüm erzaklarını karşıladık. Sonrasında belediye imkanları ile onları uğurladık.

Yelki Düğün salonu açıldı

Seçim döneminde Yelkililer evlenemiyoruz düğün salonları çok pahalı dediler. Bende söz verdim ve düğün salonu yapacağı söyledim. Bamya tarlasıydı, belediyemiz buraya toprak yığıyordu. Bunu kaldırdık ve 750 kişilik 200 araç otoparklı bir yer yaptık. Cumartesi günü de düğünümüz var ve ilk düğünü yapıyoruz.